Sarenren Bazee wechselt zu Arminia Bielefeld

Der FC Augsburg verkleinert seinen Kader. Stürmer Noah Sarenren Bazee wird sich einem Drittligisten anschließen. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Der FC Augsburg möchte seinen Kader verkleinern. Derzeit stehen 33 Profispieler im Aufgebot, bis Freitag sind noch Transfers möglich. Das Ziel ist, am Ende der Transferperiode zwischen 26 und 28 Akteure zur Verfügung zu haben. Einen Wechsel haben die Augsburger nun am Donnerstag finalisiert. Noah Sarenren Bazee wird zu Arminia Bielefeld wechseln, sein Vertrag wäre im Sommer 2024 ausgelaufen.

Sarenren Bazee stand in dieser Saison nicht im Aufgebot des FC Augsburg

Der 27-jährige Stürmer stand in dieser Saison nicht im Aufgebot, auch bei den Trainingseinheiten war er bei bestimmten Spielformen häufig außen vor. Es war klar, dass für Sarenren Bazee ein neuer Verein gefunden werden soll. Mit dem Drittligisten aus Bielefeld ist das nun gelungen, wie der FCA am Donnerstag mitteilte.

Noah Sarenren Bazee, hier noch bei einer Autogrammstunde des FCA, soll nach Bielefeld wechseln. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der 27-Jährige hat eine wechselvolle Zeit beim FCA hinter sich. Er war mit großen Erwartungen 2019 für 1,7 Millionen Euro von Hannover zum FCA gewechselt. Allerdings hatte er auch da schon mit den Nachwirkungen eines gerissenen Syndesmosebandes zu kämpfen. Der damalige Augsburger Trainer Martin Schmidt hatte dennoch große Erwartungen, er bezeichnete ihn als den "Dembélé Deutschlands" in Anspielung auf den französischen Weltmeister von 2018. Erwartungen, die Sarenren Bazee nie wirklich erfüllen konnte. Auch weil er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

In der Bundesliga traf Sarenren Bazee zum letzten Mal im Februar 2022

Erst unter Heiko Herrlich kam er in der Saison 19/20 regelmäßig zum Einsatz. Doch auch danach streikte sein Körper immer wieder. Sarenren Bazee kämpfte sich aber auch immer wieder zurück. Unter Markus Weinzierl stand er elfmal in Folge im Spieltagskader, im Februar 2022 gelang ihm gegen Dortmund ein Treffer. Doch kurze Zeit später folgte der nächste Rückschlag: Kreuzbandriss. Wieder eine lange Ausfallzeit. "Für mich war schnell klar, dass ich mich auch mit der Verletzung nicht unterkriegen lasse. Ich habe volles Vertrauen in meinen Körper", sagte der Stürmer trotz all der Probleme.

In diesem Kalenderjahr stand er nur zweimal für Kurzeinsätze in der Bundesliga auf dem Platz. Oftmals schaffte er es nicht einmal in den Kader. So bleibt er bei 31 Bundesliga-Einsätzen für Augsburg stehen. In Bielefeld soll nun vieles besser werden.

