FC Bayern - Real Madrid im CL-Halbfinale: Übertragung im TV und Stream

Im CL-Halbfinale 2023/24 treffen Bayern München und Real Madrid aufeinander. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Liveticker und Übertragung im TV oder Stream.

Im ersten Hinspiel des Halbfinales der Champions League Saison 2023/24 stehen sich zwei Rekord-Teams auf dem Spielfeld gegenüber: Der FC Bayern München und Real Madrid. Neben diesen beiden Mannschaften haben es auch Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund in das Halbfinale geschafft. Die Teams werden ihren jeweiligen Kontrahenten in einem Hin- und einem Rückspiel begegnen. Zu Beginn der Saison im September 2023 waren noch 32 Mannschaften im Rennen.

Doch wann genau findet die Partie FC Bayern gegen Real Madrid statt? Wann ist der Anpfiff und wo und wie können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen? Antworten auf diesen Fragen haben wir hier für Sie. Außerdem finden Sie hier unseren Liveticker, sowie eine Bilanz der beiden Teams.

Termin von FC Bayern - Real Madrid im Champions-League-Halbfinale

Laut dem Spielplan der Champions League Saison 2023/24 ist das Spiel zwischen FC Bayern und Real Madrid für Dienstag, den 30. April 2024 angesetzt. Der Anpfiff ist für 21.00 Uhr geplant. Am Tag darauf findet das Halbfinalspiel PSG gegen Dortmund statt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

FC Bayern - Real Madrid: Wo und wie wird das Halbfinale der Champions League im TV und Stream übertragen?

Die Übertragung der aktuellen Champions-League-Saison läuft wie immer fast ausschließlich im Pay-TV. Im kostenpflichtigen Stream werden die Spiele der Champions League in diesem Jahr auf Amazon Prime Video und DAZN gezeigt. Sie finden aber kostenfreie Zusammenfassungen der Spiele im ZDF-Sportstudio. Zusätzlich wird auch das Finale am 1. Juni 2024 im Free-TV im ZDF übertragen. Den Löwenanteil der Champions League zeigt DAZN in dieser Saison. DAZN können Sie aktuell für 29,99 Euro im Monat abonnieren. Ein Topspiele am Dienstag mit deutscher Beteiligung zeigt aber Amazon Prime. Das Abo Amazon-Abo kostet aktuell 6,99 Euro im Monat. (Stand: April 2024)

Hier finden Sie alle Daten zur Übertragung des Spiels zwischen dem FC Bayern und Real Madrid in einer Übersicht:

Spiel: FC Bayern München - Real Madrid , CL-Halbfinale 23/24, Hinspiel

- , CL-Halbfinale 23/24, Hinspiel Datum: 30. April 2024

30. April 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena in München

in Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Liveticker zum CL-Halbfinale: Bayern München gegen Real Madrid

Sie haben nicht die Möglichkeit, das Halbfinale der Champions League live in der Übertragung zu sehen? Kein Problem, denn unser Liveticker bietet Ihnen die wichtigsten Infos zum Spiel mit allen Toren, Auswechslungen, gelben oder roten Karten sowie spannenden Spielmomenten als Kommentar. Außerdem finden Sie im Datencenter weitere Infos zur Aufstellung der Teams und zum Verlauf der aktuellen Champions-League-Saison:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Liveticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Bayern gegen Real Madrid: Bilanz der beiden Teams

Insgesamt spielten die beiden Mannschaften ganze 26 Mal gegeneinander. Zwölf dieser Begegnungen konnte der FC Bayern für sich sichern. Nur mit einem Sieg weniger ist Real Madrid der Mannschaft aus Bayern auf den Fersen. Drei weitere Spiele endeten mit einem Unentschieden.