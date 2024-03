EM 2024: Zweite Verkaufsphase ist beendet – Wie kommt man noch an Tickets?

Die zweite Ticketphase der EM 2024 endete nach der Gruppenauslosung am 12. Dezember. Wie kommt man an Tickets? Wie läuft der Verkauf? Alle Infos gibt es hier.

In der ersten Verkaufsrunde wurden insgesamt 1,2 Millionen Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland vergeben. Die erste Verkaufsphase lief vom 3. bis zum 30. Oktober. Jedoch hatten sich in dieser Phase über 10 Millionen Menschen um Karten beworben – das bedeutet, dass viele Fans nach der Ziehung bisher noch keine Tickets erhalten haben. Die zweite Chance, an ein Ticket für die EM 2024 zu kommen, gab es nach der EM-Gruppenauslosung, die am 2. Dezember stattfand, in der zweiten Verkaufsphase ab dem 4. Dezember. Doch auch diese Phase ist seit dem 12. Dezember 2023 Geschichte. Aus und vorbei mit den Tickets? Noch nicht ganz - im übernächsten Absatz finden sich mehrere kleine Hoffnungsschimmer.

Wie verlief der Ablauf der zweiten Verkaufsphase für Tickets zur Fußball-EM 2024? Welche Preise sind für die Karten festgesetzt worden? Wie kommt man trotz aller Widrigkeiten doch noch ins Stadion? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und alle relevanten Informationen zu den EM-Tickets hier für Sie zusammengestellt.

Zweite Verkaufsphase für EM-Tickets lief ab 4. Dezember 2023 - die ist jetzt Vergangenheit

Die Gruppen für die EM 2024 wurden am 2. Dezember ausgelost. Am 4. Dezember startete auch die zweite Verkaufsphase der EM-Tickets. Es war wieder möglich, sich für bestimmte Nationalteams zu bewerben. Wie in Phase Eins standen rund eine Million Tickets im Feuer. Nach Abschluss der zweiten Verkaufsphase sind von den insgesamt 2,7 Millionen Karten 2,2 Millionen bereits vergriffen. Der Verkauf lief bis zum 12. Dezember über die offizielle Ticketingseite der UEFA.

EM-Tickets: Zweite Verkaufsphase beendet - wie kommt man jetzt noch an Karten?

"Die zweite Ticketbewerbungsphase für die EURO 2024 ist nun beendet", schreibt die UEFA auf ihrer Website. "Jetzt sind wir an der Reihe."

Da die Anzahl verfügbarer Tickets die Nachfrage wie üblich bei Weitem übersteigt, führt der Fußballverband eine Verlosung durch. Alle, die sich bisher für Tickets beworben haben, bekommen spätestens Ende Januar 2024 eine Email mit dem Ergebnis der Verlosung

Im März 2024 wird die offizielle UEFA-Resale-Plattform eröffnet. Dort können Fans gekaufte Tickets weiterverkaufen

Und noch eine Chance: "Play-Offs & Ticketverkauf" - eine weitere Ticket-Verkaufsphase läuft im März und April für Fans der letzten drei EM-Teilnehmer, die über die Play-Offs ermittelt werden

Die UEFA bietet außerdem ein Hospitality-Programm und die dazugehörigen Tickets an. Dieses umfasst ein breites Angebot an Premium-Tickets mit Spitzenplätzen und Gourmet-Catering. Das Programm bietet außerdem jeweils vor Ort einen speziellen Parkplatz und Eingang, sowie Live-Musik und Entertainment. Währenddessen haben die Zuschauer natürlich auch eine Sicht auf das Spiel. Diese Premium-Tickets haben natürlich eine andere Preisklasse. Der Verkauf hat bereits begonnen. Weitere Informationen zu den Tickets und Preisen finden Sie auf der Webseite der UEFA.

Tickets für die Fußball-EM 2024: Wie war der Ablauf der zweiten Verkaufsphase?

Um sich für ein EM-Ticket zu bewerben, musste man zunächst einen Account auf der Webseite der UEFA anlegen. Danach konnte man einfach auf die Länderflaggen der Teams klicken, die man bei der Fußball-EM 2024 gerne live erleben möchte. Die Deutschland-Tickets wurden zunächst priorisiert an Mitglieder des "Fan Clubs Nationalmannschaft" vergeben. Bei anderen Ländern lief das ähnlich ab: Für die Spiele der dänischen Nationalmannschaft erhielten beispielsweise Mitglieder der "Danish National Football Association" das Vorrecht auf die Tickets. Unser Nachbarland Österreich verzichtete auf eine solche Priorisierung – es gialt "First come, first served".

Interessieren Sie sich trotz der geringen Chancen für einen Besuch live vor Ort für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft? Auf der Webseite des DFB finden Sie alle Details zum Vergabeprozess. Dort haben Sie die Möglichkeit, entweder Mitglied eines Fanclubs zu werden oder sich einmalig für den Ticketvergabeprozess zu registrieren. Die Registrierung erfordert einen einmaligen Teilnahmebeitrag von 5 Euro.

Ticket-Preise: Was kosten die Karten für die EM 2024?

Die Kosten für EM-Tickets variieren je nachdem, in welcher Phase des Turniers man live dabei sein möchte. Ein weiteres Kriterium sind die Sitzplatzkategorien, die in fünf Stufen unterteilt sind: Fans First, Kategorie 3, Kategorie 2, Kategorie 1 und Prime Seats. Die Fans-First-Kategorie beginnt beispielsweise in der Gruppenphase ab 30 Euro, während die Veranstalter für die Prime Seats stolze 400 Euro pro Spiel verlangen. Mit dem Fortschreiten des Turniers steigen auch die Preise. Prime Seats für das Finale können beispielsweise 2.000 Euro kosten. Hier finden Sie eine Übersicht der Ticketpreise für jede Phase des Turniers.



Fans First Kategorie 3 Kategorie 2 Kategorie 1 Prime Seats Gruppenphase 30 Euro 60 Euro 150 Euro 200 Euro 400 Euro Achtelfinale 50 Euro 85 Euro 175 Euro 250 Euro 500 Euro Viertelfinale 60 Euro 100 Euro 200 Euro 300 Euro 700 Euro Halbfinale 80 Euro 195 Euro 400 Euro 600 Euro 900 Euro Finale 95 Euro 300 Euro 600 Euro 1.000 Euro 2.000 Euro

Während der zweiten Verkaufsphase standen erneut etwa eine Million Tickets zur Verfügung. Zusätzliche EM-Tickets werden erst nach Abschluss der Play-offs vergeben. Fans der Nationalmannschaften, die sich über die Play-offs qualifiziert haben, erhalten Vorrang bei diesem Verkauf. Die Spielorte und Stadien für die EM 2024 sind bereits seit einiger Zeit festgelegt. Die EM-Veranstalter haben entschieden, dass in den Stadien keine Stehplätze verfügbar sein werden. Seit der Auslosung der Gruppen am 2. Dezember ist übrigens auch der Spielplan für die EM 2024 bekannt.