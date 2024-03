FCA II erhält Kompliment für ein 0:0

Das Regionalligateam des FCA kehrt mit einem 0:0 von den Amateuren des FC Bayern zurück. Auf fünf Spieler muss Trainer Tobias Strobl dabei verzichten.

Mit einem 0:0-Unentschieden kehrte die zweite Mannschaft des FC Augsburg am Freitagabend vom Regionalligaspiel bei den Amateuren des FC Bayern München zurück. Ein Resultat, mit dem sich Trainer Tobias Strobl zufrieden zeigte. "Wir konnten in der Woche vor dem Spiel nur ein mal gemeinsam trainieren", erklärte der Fußballlehrer, "fünf unserer Spieler stellten wir zu den Profis ab." Strobl fügte an. "Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Kompliment an meine Mannschaft."

Die ersten 45 Minuten rissen die Besucher im Grünwalder Stadion nicht vom Hocker und verliefen auf einem überschaubaren Niveau. Die Bayern verbuchten mehr Ballbesitz und Spielanteile, doch Chancen waren, wie auch bei den Augsburgern, Mangelware. Nach der Pause legten die Schützlinge von FCA-Trainer Tobias Strobl einen Zahn zu. Chancen von Cabrera und Japaur verfehlten aber ganz knapp das Ziel.

FCA II-Torhüter Lubik verhindert gute Torchancen des FC Bayern München II

Doch auch die Bayern hatten ihre Möglichkeiten oder scheiterten am starken FCA-Keeper Lubik. Am Ende blieb es beim gerechten Remis. Das nächste Spiel steht für die Augsburger am kommenden Samstag (14 Uhr) auf dem Programm. Da gastiert der FC Illertissen in der Rosenau. (oll)

FC Augsburg II Lubik – Rathgeber, Haimerl, Rasoulinia, Taseski (69. Kücüksahin) – Mühlbauer – Prodanovic (77. Iverlj), Cabrera (87. Lindermeir), Hofgärtner Hausmann (89. Gebert)- Japaur Schiedsrichter: Wittmann (Wendelskirchen) Zuschauer: 798

