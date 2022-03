Im Amateurfußball ist ein Elfmeterspektakel zu erwarten

In der Fußball-Bayern- und Landesliga wurden Partien erstmals seit vielen Jahren wieder als Punkt- und Pokalspiele gewertet. Warum das so ist.

Bis in die 1970er Jahre war es keineswegs ungewöhnlich, dass Punktspiele im Amateurfußball gleichzeitig für den Pokal gewertet wurden. Die vergangenen Jahrzehnte gab es dann eine strikte Trennung beider Wettbewerbe – bis zum vergangenen Wochenende. Sowohl in der Bayernliga Süd als auch in der Landesliga Südwest dienten die Punktspiele gleichzeitig als Qualifikation für die bayerische Pokalhauptrunde 2022/23.

Aufgrund der Corona-Pandemie entschieden sich Fußball-Vertreter für die neue Variante

Die Erklärung dafür ist einfach. Bei den Wintertagungen hatte der Bayerische Fußball-Verband den Vereinen verschiedene Varianten zur Abstimmung vorgelegt. Zusätzliche Quali-Spiele, noch dazu mit dem Hintergrund der nach wie vor nicht ausgestandenen Pandemie, lehnten die Vereinsvertreter mehrheitlich ab und entschieden sich eben dafür, einen Spieltag gleichzeitig als Pokalrunde herzunehmen. Mit der Besonderheit, dass bei einem Unentschieden nach 90 Minuten gegebenenfalls noch ein Elfmeterschießen folgen muss.

In der Landesliga werden zwei Partien durch Elfmeterschießen entschieden

In der Bayernliga Süd blieb dieser Strafstoßentscheid aus, alle Partien fanden reguläre Sieger. In der Landesliga Südwest gab es derweil zwei Partien, bei denen den Zuschauern noch ein unerwartetes Elfmeterspektakel geboten wurde. Zwischen dem SC Olching und dem SV Egg an der Günz hieß es beim Abpfiff 2:2, die Egger gewannen das Elfmeterschießen mit 4:2. Nach torlosen 90 Derbyminuten zwischen dem 1. FC Sonthofen und dem FC Kempten sollte es hinterher noch 13 Treffer geben – mit dem besseren Ende für die Kemptener (7:6). Kein Elfmeterschießen gab es übrigens trotz des 0:0 in Mering, weil der FV Illertissen II im Pokal kein Startrecht hat.

