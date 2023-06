"Sag immer Henrik Larsson": Wie kurios eine Britin Geld in einer Quizshow gewann

Weil sie sich im Fußball nicht auskennt, bat eine Britin ihren Freund um Rat – und der hatte einen so simplen wie genialen Hinweis für sie.

Man muss nicht alles wissen – es reicht auch, jemand zu kennen, der Bescheid weiß. Am besten ist es ohnehin, eine Antwort für alle drängenden Fragen zu haben. Und damit sind nicht Varianten wie "weiß nicht", "kann sein" oder "Da müsste ich mal meine Frau fragen" gemeint. Beispiel gefällig? Dann hier weiterlesen, bitteschön.

Eine junge Britin namens Tasha nahm kürzlich an der BBC-Quizshow Pointless teil. In der Vorbereitung darauf war ihre Schwachstelle schnell ausgemacht: Beim Fachgebiet Sport, insbesondere beim Fußball, herrscht bei ihr blanke Ahnungslosigkeit. Wie gut, dass ihr Freund Alex ein großer Fußball-Fan ist. Tasha befragte ihn deswegen – und erhielt eine Antwort, von der man nicht genau weiß, ob sie ernst gemeint war. "Er hat mir gesagt: Ich soll auf alle Fußballfragen immer mit ‘Henrik Larsson‘ antworten."

Henrik Larsson ist bei Celtic Glasgow eine Legende - gut für Tasha

Zum Hintergrund: Der schwedische Fußballer Henrik Larsson spielte in seiner Karriere für Manchester United, den FC Barcelona – vor allem aber sieben Jahre für Celtic Glasgow, der der Lieblingsverein von Tashas Freund ist. Bei den Schotten ist der mittlerweile 51-Jährige eine Legende, wurde für seine Verdienste mit dem Titel "Member of the Order of the British Empire" ausgezeichnet.

Es kam, wie es kommen musste: Tasha ging in die Show, Tasha bekam eine Fußballfrage gestellt – und Tasha antwortete, wie ihr aufgetragen wurde, mit "Henrik Larsson". Das Besondere daran: Auf die Frage "Nennen Sie einen beliebigen Torschützen der Europameisterschaft 2000" passt das. Denn wie jeder weiß, traf Larsson beim 1:2 Schwedens gegen Italien – und Tasha ist jetzt um 2250 Pfund reicher. Für ihren Freund Alex sollte auch was rausspringen.

