Fußball

19.05.2023

Steht der Club am Ende wieder als Depp da?

Plus Der 1. FC Nürnberg hat in seiner langen Geschichte schon häufiger Erstaunliches geschafft. Meist im negativen Sinne. Nun droht die Relegation zur dritten Liga.

Von Marco Scheinhof

Es gibt da dieses Sprichwort, das in seiner inflationären Verwendung nerven mag, letztlich aber eine durchaus treffende Zustandsbeschreibung des 1. FC Nürnberg ist. "Der Club is a Depp", heißt es Land auf, Land ab, wenn sich der fränkische Fußballverein mal wieder anschickt, gar Unmögliches schaffen zu wollen. Meist ist das in einem negativen Sinne zu verstehen. Wenn die Nürnberger etwa wie in der Saison 1998/99 als Tabellenzwölfter in den letzten Spieltag gehen, alles schon vorbereitet ist für die Feierlichkeiten zum Klassenerhalt, nur um am Ende eben doch aus der ersten Bundesliga abzusteigen. Scheint es auch noch so unmöglich, der Club findet einen Weg.

Jetzt stehen die stolzen Franken wieder vor entscheidenden Partien. Allerdings längst nicht mehr in Liga eins. Die Nürnberger bangen vielmehr selbst im Unterhaus um den Klassenerhalt. Zwei Punkte Vorsprung haben sie auf den Relegationsplatz und Arminia Bielefeld, es kann also durchaus sein, dass sich die Saison der Franken um zwei Partien verlängert. Weil auch unter Dieter Hecking der Fortschritt ausblieb. Vielmehr sind die Nürnberger nun wieder dort angekommen, wo sie unter Markus Weinzierl standen, ehe der ehemalige Augsburger Trainer entlassen wurde: ganz knapp vor der Relegation.

