Gastgeber Katar bei Fußball-Weltmeisterschaft vorzeitig ausgeschieden

Nach einer 1:3-Niederlage gegen Senegal und dem Unentschieden im Spiel zwischen den Niederlanden und Ecuador ist die Mannschaft von Katar ausgeschieden.

Gastgeber Katar ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft frühzeitig ausgeschieden. Wenige Stunden nach dem 1:3 (0:1) gegen Senegal wurde der Vorrunden-K.o. des Asienmeisters durch das 1:1 zwischen den Niederlanden und Ecuador am Freitagabend besiegelt. Katar ist erst der zweite WM-Ausrichter nach Südafrika (2010), der bereits in der Gruppenphase gescheitert ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

Lesen Sie dazu auch