Fußball

24.11.2022

Wurde Sascha Mölders ausfallend? Verband wird wohl nicht ermitteln

Plus Ex-FCA-Profi Sascha Mölders, der jetzt für den TSV Landsberg spielt, soll einen Gegner beleidigt haben. Geklärt werden dürfte der Vorfall nicht mehr.

Von Robert Götz

Dass Sascha Mölders als Fußballspieler zu den rustikaleren seiner Art gehört, ist unbestritten. Egal, ob in der Bundesliga beim FC Augsburg oder in der 3. Liga beim TSV 1860 München, der Kultstürmer arbeitete Fußball. Das macht er auch jetzt noch als Spielertrainer beim Bayernligisten TSV Landsberg so. Genauso deftig war und ist seine Wortwahl. Der 37-jährige Mölders, in Essen mitten im Ruhrpott geboren, nimmt kein Blatt vor dem Mund, sagt oft, was er denkt. Auch auf dem Spielfeld.

