Relegation 2018: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken live im TV und Stream Fußball

Als Meister der Fußball-Regionalliga Bayern hat der TSV 1860 München die Rückkehr in die 3. Liga im Visier. Gegner in den Aufstiegsspielen ist der 1. FC Saarbrücken.

Es geht um einen Platz in der 3. Liga: Die Relegation zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken wird live im TV und als Stream im Internet übertragen.

Gelingt dem TSV 1860 München die Rückkehr in den Profi-Bereich? In der Relegation zur 3. Liga treffen die Löwen auf den 1. FC Saarbrücken. Der Meister der Regionalliga Südwest ist mit 92 Treffern die torgefährlichste Mannschaft aller fünf Regionalligen.

Für die Aufstiegsspiele am 24. Mai im Saarland und dem Rückspiel drei Tage später im Grünwalder Stadion sieht der Sportliche Leiter der Münchner, Günther Gorenzel, seinen Verein daher in der Außenseiterrolle. "Saarbrücken ist von der Papierform her leicht favorisiert. Es ist zu spüren, dass das keine normalen Spiele sind. Aber wir sind gut vorbereitet", sagte der 46-Jährige. "Für solche Spiele lebst du als Profi, darauf arbeitest du hin, sie sind das Salz in der Suppe." Bitter für die Löwen: Mittelfeldspieler Timo Gebhart fällt für die wichtigen Spiele mit einem Teileinriss der Achillessehne aus.

Regionalliga-Relegation: Termine, Ergebnisse, TV-Übertragung

Eine verzahnte Relegation wie zwischen den Bundesligen gibt es zwischen Regionalliga und 3. Liga nicht. Die drei Letztplatzierten der dritthöchsten Spielklasse steigen automatisch ab. Die drei Aufsteiger werden unter sechs Regionalliga-Teams ausgespielt.

Qualifiziert für die Playoffs sind die Meister der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga Bayern und der Regionalliga West sowie der Meister und der Zweite aus der Regionalliga Südwest. Die Begegnungen werden ausgelost, wobei ein Duell der beiden Südwest-Klubs ausgeschlossen ist.

Die Hinspiele findet heuer am 24. Mai, die Rückspiele am 27. Mai statt. Die Übersicht über die Begegnungen, Termine und Anstoßzeiten:

Donnerstag, 24. Mai

SC Weiche Flensburg - Energie Cottbus (19 Uhr)

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim (19 Uhr)

1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München (17.30 Uhr)

Sonntag, 27. Mai

Energie Cottbus - SC Weiche Flensburg (14 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen (14 Uhr)

TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken (14 Uhr)

TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken live im TV und Stream

Gezeigt werden die Spiele von den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Aufstiegsspiele zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken etwa werden live im Bayerischen Rundfunk übertragen.



Hinspiel am Donnerstag, 24. Mai

Die Übertragung läuft ab 17.25 Uhr, Anstoß ist um 17.30 Uhr. Das Spiel findet im Hermann-Neuberger-Stadion in der 40.000-Einwohner-Stadt Völklingen statt, rund zehn Kilometer von Saarbrücken entfernt. Das Stadion mit seinen 8400 Plätzen dient dem 1. FC Saarbrücken während des Umbaus des Ludwigsparkstadions seit 2016 als Ausweichspielstätte. Moderator in Völklingen ist Dominik Vischer, Kommentator Andre Siems.





Rückspiel am Sonntag, 27. Mai

Die Übertragung läuft ab 13.45 Uhr, Anstoß ist um 14 Uhr. Im Grünwalder Stadion hat Moderator Dominik Vischer als Experten Michael Hofmann an seiner Seite, der 226 Mal im Tor der Löwen stand. Kommentator ist Bernd Schmelzer.

Relegation 2019: Löwen live im TV, Stream und Radio

Die Übertragungen sind im Free-TV im Dritten und als Live-Stream in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks (zum Livestream) zu sehen.

Der BR-Hörfunk überträgt zudem die erste Halbzeit des Rückspiels auf B5 aktuell in Ausschnitten, die zweite Halbzeit als Vollreportage. Der digitale Ereigniskanal B5 plus überträgt beide Begegnungen komplett als Vollreportage. (drs)

