Bayer Leverkusen gegen West Ham live im Free-TV und Stream: EL-Viertelfinale

Das EL-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und West Ham läuft live im Free-TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und einen Live-Ticker gibt es hier.

Seit der Auslosung am 15. März 2024 steht es fest: Bayer Leverkusen trifft im Europa League Viertelfinale auf West Ham. West Ham konnte erst vor kurzem im Achtelfinale den FC Freiburg bezwingen. Leverkusen setzte sich gegen Qarabag durch. Jetzt heißt es für beide Teams noch einmal alles geben. Der Gewinner trifft dann im Halbfinale entweder auf Mailand oder auf Rom. Der erste Schritt ist jedoch das EL-Viertelfinale. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Hinspiels finden Sie hier.

Termin und Uhrzeit: Bayer Leverkusen - West Ham im EL-Viertelfinale

Das Viertelfinal-Hinspiel wird laut Spieplan der Europa League 2023/2024 am Donnerstag, dem 11. April 2024 stattfinden. Um 21 Uhr empfangen die Engländer ihre Gäste in London im Olympiastadion. Nach Baku ist das erstmal eine kurze Anreise sowohl für das Team als auch für die Fans von Bayer Leverkusen. Das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United ist für den 18. April 2024 in der BayArena in Leverkusen angesetzt.

Leverkusen gegen West Ham United live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales der Europa League 23/24

Nachdem der FC Freiburg im Achtefinale gegen West Ham rausgeflogen ist, ist Bayer Leverkusen das letzte deutsche Team in der Europa League. Um 20.45 Uhr startet deshalb die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 auf RTL im Free-TV. Neben der Übertragung im TV wird es auch einen Live-Stream auf RTL+ geben, der sendereigene Streamingdienst ist jedoch kostenpflichtig. Aktuell kostet das monatliche Abo 6,99 Euro.

Hier liefern wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Hinspiels auf einen Blick:

Spiel: Bayer Leverkusen - West Ham United (Viertelfinale, Hinrunde)

- (Viertelfinale, Hinrunde) Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Donnerstag, 11. April 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion, London

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: West Ham gegen Bayer Leverkusen in der Europa League 23/24

Das Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United läuft zwar im Free-TV, doch falls Sie keine Gelegenheit haben es live im TV zu verfolgen, gibt es hier eine Alternative. Unser Live-Ticker zur Europa League informiert über alles rund um die Partie Bayer Leverkusen - Qarabag, von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Ergebnis des Spiels.

Bilanz der Teams: West Ham vs. Bayer Leverkusen

Die beiden Mannschaften sind bisher noch nie aufeinander getroffen. Dementsprechend schwer ist es, eine Bilanz zu ziehen. Laut sportschau.de äußert sich Bayer-Sportchef Simon Rolfes bescheiden: "Es wird eine schwere Aufgabe", West Ham United habe ein stimmungsvolles Stadion. Aufgrund der vergleichsweise kurzen Anreise nach London erhofft sich das Team aus Leverkusen jedoch die zahlreiche Unterstützung ihrer Fans. Wer letztendlich auf den Einzug ins Halbfinale hoffen darf, bleibt abzuwarten. (lob)