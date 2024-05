Bundesliga-Saison 24/25: Beginn, Spielplan, Termine und alle Infos

Im Sommer beginnt die Bundesliga-Saison 24/25.Hier liefern wir Ihnen alle wesentlichen Informationen rund um Beginn, Spielplan und Termine der 62. Spielzeit.

Kaum hat der FC Bayern München deutlich vor dem Ende der aktuellen Saison sein Meister-Abo vorläufig gekündigt, dürfen die Fußball-Fans sich schon auf die nächste Spielzeit freuen. Die Saison Bundesliga-Saison 24/25 trägt die Ordnungsnummer 62. Man darf gespannt sein, ob der FCB sich wieder berappelt - Zeit genug ist ja bis zum Mai 2025. Wir haben vorab alle relevanten Infos für Sie. Wann ist der Saisonstart? Welches sind die wichtigsten Fakten und Termine? Von wann bis wann läuft die Bundesliga-Saison 2024/25? Bleiben Sie bei uns, wir haben die Antworten.

Fußball-Bundesliga 24/25: Beginn - Wann geht es weiter?

Die 62. Spielzeit der Fußball-Bundesliga startet am Freitag, 23. August 2024.

Fußball-Bundesliga 2024/25: Spielplan und Termine

Die DFL hat den Rahmenspielplan der Saison 24/25 bereits im Oktober 2023 veröffentlicht. Der komplette Spielplan wird im Juni 2024 erwartet. Vor der Bundesliga startet die Fußballsaison jährlich mit dem DFL-Supercup, bei dem der deutsche Meister und der DFB-Pokal-Sieger aufeinandertreffen - dieses Jahr ist das am 17. August. Der Start der 2. Bundesliga liegt übrigens drei Wochen vor dem der Königsklasse, also am 2. August 2024.

Hier kommen die wichtigsten Eckdaten der Saison 2024/25 auf einen Blick:

1. - 15. Spieltag : 23. August bis 22. Dezember 2024

: 23. August bis 22. Dezember 2024 Winterpause : 23. Dezember 2024 bis 9. Januar 2025

: 23. Dezember 2024 bis 9. Januar 2025 16. - 34. Spieltag : 10. Januar bis 17. Mai 2025

: 10. Januar bis 17. Mai 2025 Relegation: 22./ 23. Mai und 26./27. Mai 2025

Live-Ticker für die Fußball-Bundesliga 2024/25

Für alle Spieltage der Fußball-Bundesliga 2024/25 steht Ihnen unser Live-Ticker zur Verfügung. Mithilfe unseres Datencenters können Sie das Spiel ihres Lieblingsclubs (und natürlich auch aller anderen Teams) in Echtzeit verfolgen. Tore, Auswechselungen, Karten jedweder Couleur: Mit dem Bundesliga-Live-Ticker bleiben Sie jederzeit auf Ballhöhe.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die 18 Teams der Fußball Bundesliga-Saison 2024/25

Für die Bundesliga 2024/25 qualifizieren sich 18 Mannschaften, von denen diese als Teilnehmer bereits feststehen:

Bayer 04 Leverkusen (M)

(M) FC Bayern München

VfB Stuttgart

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

FC Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim

Werder Bremen

Wir ergänzen die Liste, sobald die Auf- und Absteiger der kommenden Saison feststehen.

Es kommen hinzu:

Der Gewinner der Relegationsspiele zwischen dem Tabellensechzehnten der Bundesliga 2023/24 und dem Tabellendritten der 2. Bundesliga 2023/24

Der Meister und der Vize-Meister der 2. Bundesliga 2023/24

Tabelle der Bundesliga 2023/2024: Ergebnisse und Qualifikationen

Im Lauf einer Bundesliga-Saison steht natürlich vor allem das Rennen um die deutsche Meisterschale im Fokus. Aber auch der Abstiegskampf und die Qualifizierung für die europäischen Wettbewerbe sind für die Fans spannende Ereignisse. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Konsequenzen die jeweiligen Platzierungen haben: