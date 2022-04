Bundesliga-Star im Lamborghini: Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ein Spieler der TSG Hoffenheim hat Ärger mit der Polizei. Aufgrund eines verpatzten Lamborghini-Manövers auf der Bundesstraße kassiert der Bundesligaprofi einen Strafbefehl.

Anfang März kam es auf einer Bundesstraße nahe Sinsheim zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall, der glimpflich ausging: TSV-Hoffenheim-Star Diadié Samassékou war mit seinem Lamborghini unterwegs und brachte durch Unachtsamkeit mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung in die Wege geleitet. Ein behördliches Schreiben beinhaltet den Vorwurf, aufgrund von "Unaufmerksamkeit, ungenügendem Sicherheitsabstand oder zu hoher Geschwindigkeit" nicht mehr rechtzeitig hinter einer vor ihm haltenden Fahrzeugreihe zum Stehen gekommen zu sein.

TSG Hoffenheim: Samassékou verliert Kontrolle über Lamborghini

Die Geschehnisse auf der Bundesstraße 45 zwischen Neckargemünd und Bammental mit dem Bundesligaprofi der TSG Hoffenheim ereigneten sich wie folgt: "Um einen Zusammenstoß mit dem letzten stehenden Fahrzeug zu vermeiden, habe der Beschuldigte den Sportwagen auf die Gegenfahrbahn gelenkt und sei an den haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren. Beim Ausweichen wegen des Gegenverkehrs nach rechts und dem Wiedereinscheren auf seine Fahrbahn sei es dann zu einer Kollision mit dem vordersten Pkw in der Reihe gekommen", so das Schreiben der Behörde. Hierbei habe sich die Insassin des Fahrzeugs "leichte, aber beschwerliche Verletzungen" zugezogen.

Nun liegt es am Amtsgericht Heidelberg, bezüglich des Strafbefehls für Samassékou, der 2019 von RB Salzburg in die Bundesliga wechselte, eine Entscheidung zu treffen. Den Führerschein darf der 26-Jährige einstweilen behalten - bis zu einem rechtskräftigen Schuldspruch gilt der Kicker der TSG 1899 als unschuldig.

Hoffenheim-Star im Lamborghini: Samassékou darf weiter Auto fahren

Dringende Gründe für die Annahme, dass Samassekou aufgrund des Lamborghini-Vorfalls die Fahrerlaubnis entzogen wird, gebe es nicht. So sei die Beschlagnahme des Führerscheins aufgehoben worden, wie der SWR schildert. So darf Samassékou wieder mit dem Auto fahren.

Auch sportlich könnte es für den Hoffenheimer momentan besser laufen: Am Wochenende verlor die TSG gegen RB Leipzig und kann die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison vermutlich abschreiben.