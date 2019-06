vor 21 Min.

Werder-Fans demonstrieren gegen neuen Stadionnamen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will die Namensrechte am Weserstadion verkaufen. Den Fans passt das gar nicht. Sie demonstrieren gegen die Namensänderung.

Rund 500 Werder-Fans haben am Montagnachmittag in Bremen gegen die geplante Umbenennung des Weserstadions demonstriert. Hinter einem breiten Transparent mit der Aufschrift "Für immer Weserstadion" marschierten die Anhänger rund drei Kilometer vom Marktplatz zur Arena im Stadtteil Peterswerder.

Außerdem verteilten die Werder-Anhänger Flugblätter. In dem Aufruf heißt es unter anderem: "Der Name des Stadions, in dem der SV Werder seit jeher seine Heimspiele bestreitet, ist für uns einer der zentralen Aspekte der Identität unseres Vereins."

Die Bremer Inkenstadt ist grün-weiß. Rund 600 #Werder-Abhänger machen sich jetzt auf einen Demondtrations-Zug durch das Viertel zum #Weserstadion. Das Motto: "#Weserstadion unantastbar" pic.twitter.com/rk2NDZLav2 — DeichStube (@DeichStube) 10. Juni 2019

Die Stadt Bremen und der Fußball-Bundesligist Werder Bremen wollen die Namensrechte an ein Immobilienunternehmen verkaufen. Das Stadion soll ab der kommenden Saison "Wohninvest Weserstadion" heißen. (dpa)

