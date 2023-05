Alle deutschen Meister seit Einführung der Bundesliga 1963

Die Bundesliga spielt in der Saison 2022/23 ihren 60. Meister aus. Hier findet ihr einen Blick zurück: Alle Deutschen Meister seit der Spielzeit 1963/64.

Am 5. August 2022 fiel der Startschuss: Die Bundesliga startet in ihre 60. Spielzeit seit ihrer Gründung im Jahr 1963. Titelverteidiger ist in der Saison 2022/23 der Rekordmeister FC Bayern München, welcher in der vergangenen Spielzeit die zehnte Meisterschaft in Folge einfahren konnte. Die sportliche Dominanz der Bayern ist in den letzten Jahrzehnten spürbar, doch das war nicht immer der Fall. Das zeigt ein Blick auf die Historie und alle Meister, welche die Bundesliga seit ihrem Anbeginn gesehen hat.

Der 1. FC Köln holte sich die erste Bundesliga-Meisterschaft

1963/1964: 1. FC Köln (45:15 Punkte)

(45:15 Punkte) 1964/1965: Werder Bremen (41:19 Punkte)

(41:19 Punkte) 1965/1966: TSV 1860 München (50:18 Punkte)

(50:18 Punkte) 1966/1967: Eintracht Braunschweig (43:25 Punkte)

(43:25 Punkte) 1967/1968: 1. FC Nürnberg (47:21 Punkte)

(47:21 Punkte) 1968/1969: FC Bayern München (46:22 Punkte)

Borussia Mönchengladbach dominiert die 70er-Jahre

1969/1970: Borussia Mönchengladbach (51:17 Punkte)

1970/1971: Borussia Mönchengladbach (50:18 Punkte)

1971/1972: FC Bayern München (55:13 Punkte)

1972/1973: FC Bayern München (54:14 Punkte)

1973/1974: FC Bayern München (49:19 Punkte)

1974/1975: Borussia Mönchengladbach (50:18 Punkte)

1975/1976: Borussia Mönchengladbach (45:23 Punkte)

1976/1977: Borussia Mönchengladbach (44:24 Punkte)

1977/1978: 1. FC Köln (48:20 Punkte)

1978/1979: Hamburger SV (49:19 Punkte)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Der FC Bayern erlangt Vormachtstellung in der Bundesliga

1979/1980: FC Bayern München (50:18 Punkte)

(50:18 Punkte) 1980/1981: FC Bayern München (53:15 Punkte)

(53:15 Punkte) 1981/1982: Hamburger SV (48:20 Punkte)

(48:20 Punkte) 1982/1983: Hamburger SV (52:16 Punkte)

(52:16 Punkte) 1983/1984: VfB Stuttgart (48:20 Punkte)

(48:20 Punkte) 1984/1985: FC Bayern München (50:18 Punkte)

(50:18 Punkte) 1985/1986: FC Bayern München (49:19 Punkte)

(49:19 Punkte) 1986/1987: FC Bayern München (53:15 Punkte)

(53:15 Punkte) 1987/1988: Werder Bremen (52:16 Punkte)

(52:16 Punkte) 1988/1989: FC Bayern München (50:18 Punkte)

(50:18 Punkte) 1989/1990: FC Bayern München (49:19 Punkte)

(49:19 Punkte) 1990/1991: 1. FC Kaiserslautern (48:20 Punkte)

(48:20 Punkte) 1991/1992: VfB Stuttgart (52:24 Punkte)

(52:24 Punkte) 1992/1993: Werder Bremen (48:20 Punkte)

(48:20 Punkte) 1993/1994: FC Bayern München (44:24 Punkte)

(44:24 Punkte) 1994/1995: Borussia Dortmund (49:19 Punkte)

Bundesliga: Einführung der Dreipunkteregel zur Saison 1995/96

1995/1996: Borussia Dortmund (68 Punkte)

(68 Punkte) 1996/1997: FC Bayern München (71 Punkte)

(71 Punkte) 1997/1998: 1. FC Kaiserslautern (68 Punkte)

(68 Punkte) 1998/1999: FC Bayern München (78 Punkte)

(78 Punkte) 1999/2000: FC Bayern München (73 Punkte)

(73 Punkte) 2000/2001: FC Bayern München (63 Punkte)

(63 Punkte) 2001/2002: Borussia Dortmund (70 Punkte)

(70 Punkte) 2002/2003: FC Bayern München (75 Punkte)

(75 Punkte) 2003/2004: Werder Bremen (74 Punkte)

(74 Punkte) 2004/2005: FC Bayern München (77 Punkte)

(77 Punkte) 2005/2006: FC Bayern München (75 Punkte)

(75 Punkte) 2006/2007: VfB Stuttgart (70 Punkte)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Deutscher Meister: FC Bayern holt zehn Meistertitel in Folge

2007/2008: FC Bayern München (76 Punkte)

(76 Punkte) 2008/2009: VfL Wolfsburg (69 Punkte)

(69 Punkte) 2009/2010: FC Bayern München (70 Punkte)

(70 Punkte) 2010/2011: Borussia Dortmund (75 Punkte)

(75 Punkte) 2011/2012: Borussia Dortmund (81 Punkte)

(81 Punkte) 2012/2013: FC Bayern München (91 Punkte)

(91 Punkte) 2013/2014: FC Bayern München (90 Punkte)

(90 Punkte) 2014/2015: FC Bayern München (79 Punkte)

(79 Punkte) 2015/2016: FC Bayern München (88 Punkte)

(88 Punkte) 2016/2017: FC Bayern München (82 Punkte)

(82 Punkte) 2017/2018: FC Bayern München (84 Punkte)

(84 Punkte) 2018/2019: FC Bayern München (78 Punkte)

(78 Punkte) 2019/2020: FC Bayern München (82 Punkte)

(82 Punkte) 2020/2021: FC Bayern München (78 Punkte)

(78 Punkte) 2021/2022: FC Bayern München (77 Punkte)

(77 Punkte) 2022/2023: Meister steht noch nicht fest

Rekordmeister der Bundesliga

Der FC Bayern grüßt als Rekordmeister der Bundesliga einsam an der Spitze. Mittlerweile haben die Münchner 32 Meistertitel eingefahren. Mehr als die Hälfte aller Meisterschaften in der Bundesliga gingen also in die bayerische Landeshauptstadt. Der FCB hat mittlerweile auch den fünften Meisterschaftsstern erhalten, den eine Mannschaft nach der 30. Meisterschaft auf dem Trikot tragen darf.

Platz Verein Anzahl der Meisterschaften 1 FC Bayern München 32 2 Borussia Dortmund 5 Borussia Mönchengladbach 5 4 Werde Bremen 4 5 VfB Stuttgart 3 Hamburger SV 3 7 1. FC Kaiserslautern 2 1. FC Köln 2 9 TSV 1860 München 1 1. FC Nürnberg 1 VfL Wolfsburg 1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch