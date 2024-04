Schulter ausgekugelt: Heidenheimer sorgen sich um Maloney

Mittelfeldmann Lennard Maloney verlässt gegen Leipzig mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rasen. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen, wie schwer es den US-Amerikaner erwischt hat.

Dem 1. FC Heidenheim droht womöglich der Ausfall seines Mittelfeldspielers Lennard Maloney. Der 24-Jährige war bei der 1:2 (0:1)-Niederlage gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga mit Gegenspieler Xavi Simons zusammengeprallt und in der 53. Minute ausgewechselt worden.

"Die Schulter war ausgekugelt, ist aber wieder drin", sagte Trainer Frank Schmidt nach der Partie. "Ich kann nicht sagen, was eventuell kaputtgegangen ist oder nicht." Man müsse weitere Untersuchungen abwarten. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", so der Coach.

Der zweimalige US-Nationalspieler Maloney ist eine feste Größe im defensiven Mittelfeld des Aufsteigers, der erstmals nach vier Spielen wieder eine Niederlage kassierte. In der Tabelle haben die Heidenheimer aber weiter einen komfortablen Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

(dpa)