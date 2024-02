Leverkusen gegen Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales

Leverkusen gegen Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokal 23/24: Wir haben alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin, Live-Ticker und Bilanz.

Die Fußballsaison 2023/24 ist bereits weit fortgeschritten, sowohl im Ligabetrieb als auch im Pokalwettbewerb. Im DFB-Pokal steht das Viertelfinale an. Das bedeutet, dass nur noch acht Teams übrig sind, um den Pokalsieg mitzuspielen. Unter diesen Mannschaften sind nur noch drei Bundesligisten, was bedeutet, dass ein überraschender Pokalgewinn durch ein Team aus der zweiten oder dritten Liga immer wahrscheinlicher wird.

Zwei der drei Bundesliga-Teams treffen sogar im direkten Duell aufeinander: Bayer Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals. Leverkusen ist Herbstmeister in der Bundesliga geworden und setzte sich auch in allen seinen bisherigen Pokalspielen souverän durch. Auf dem Weg ins Viertelfinale siegte Bayer 04 gegen Teutonia Ottensen, den SV Sandhausen und den SC Paderborn. Stuttgart setzte sich im Pokal bisher gegen die TSG Balingen, Union Berlin und Borussia Dortmund durch. In der Bundesliga steht der VfB ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte.

Doch wann genau ist die Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart? Wo wird gespielt und gibt es eine Übertragung im Free-TV und Stream? All diese Fragen beantworten wir Ihnen hier, außerdem haben wir Infos zur Bilanz der beiden Teams.

Leverkusen - Stuttgart im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß vom Viertelfinale

Nach dem Spielplan des DFB-Pokals 23/24 werden die Begegnungen in der Runde der letzten acht Teams, dem Viertelfinale, Ende Januar und Anfang Februar 2024 ausgetragen. Die Spiele sind jeweils dienstags und mittwochs. Leverkusen gegen Stuttgart markiert das dritte DFB-Pokalspiel im Viertelfinale und findet am Dienstag, dem 06. Februar statt. Anpfiff zur Partie ist um 20.45 Uhr.

Der Austragungsort ist die BayArena, hier trägt Bayer Leverkusen seine Heimspiele aus. Um die 30.000 Menschen passen in das Fußballstadion.

Übertragung DFB-Pokal: Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24 übernimmt hauptsächlich der Pay-TV-Anbieter Sky. Der Sender hat die Rechte für die Übertragung am DFB-Pokal. Daher ist auch die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart live bei Sky im TV und im Stream zu sehen. Die Pokalpartie ist im Sportpaket von Sky enthalten, das unter anderem die Übertragung des DFB-Pokals umfasst. Ein Abonnement ist ab 19,99 Euro pro Monat verfügbar.

Für diejenigen, die kein Abo haben oder keines erwerben möchten, besteht die Möglichkeit, das Viertelfinalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Stuttgart im Free-TV zu verfolgen. Es entstehen keine Kosten, da die Partie mit Vorbericht ab 20.15 Uhr sowohl im Fernsehen als auch im kostenlosen Live-Stream der ARD übertragen wird.

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. VfB Stuttgart , DFB-Pokal 23/24, Viertelfinale

vs. , DFB-Pokal 23/24, Viertelfinale Datum: 06. Februar 2024

06. Februar 2024 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ARD & Sky

Bayer 04 gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Verfolgen Sie alle Spiele des DFB-Pokals in der Saison 2023/2024 über unseren Live-Ticker. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Viertelfinal-Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart sowie alle anderen Partien des DFB-Pokals in Echtzeit zu verfolgen. Durch unseren kostenfreien Live-Ticker bleiben Sie über sämtliche Spielhighlights informiert und erhalten alle wichtigen Ergebnisse des Turniers.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Wenn man die Spiele zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen aus der Bundesliga einbezieht, haben die beiden Teams in ihrer Vereinshistorie bereist 88 Mal gegeneinander gespielt. Insgesamt sind dabei über 260 Tore gefallen. Zwei dieser Bundesligaspiele waren 2023 und endeten jeweils mit einem 1:1.

Von den 88 Spielen fanden drei Partien im DFB-Pokal statt. Die Bilanz der Pokalspiele spricht laut fussballdaten.de bislang klar für Leverkusen, denn jede der drei Begegnungen endete mit einem Sieg für Bayer 04. Die Torbilanz lautet 6:1 gegen den VfB Stuttgart. Somit könnten die Schwaben im Viertelfinale des DFB-Pokals 23/24 den ersten Pokalsieg gegen Leverkusen holen.