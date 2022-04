Robben läuft ersten Marathon: "War wirklich kein Spaß"

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben hat nach dem Ende seiner Fußballkarriere eine neue sportliche Herausforderung gesucht und ist in Rotterdam seinen ersten Marathon gelaufen.

Der 38-Jährige kam bei der 41. Auflage nach 3:13:57 Stunden ins Ziel. Den Sieg über die 42,195 Kilometer durch die südniederländische Hafenstadt sicherte sich der Olympia-Zweite von Tokio, Abdi Nageeye. Der 33 Jahre alte Niederländer mit somalischen Wurzeln stellte in 2:04:56 Stunden einen niederländischen Rekord auf.

"Es war kein Spaß, es war wirklich kein Spaß", sagte Robben dem Regionalsender Rijnmond nach dem Zieleinlauf mit Krämpfen in den Beinen. "Ich habe es geschafft, aber das war es auch schon. Das war ein echter Kampf." Der frühere niederländische Nationalspieler lief die Strecke gemeinsam mit dem früheren Eisschnelllauf-Weltmeister Erben Wennemars als Motivator an seiner Seite: "Am Anfang war ich ein bisschen mit der Zeit beschäftigt, aber irgendwann wirft man das über Bord. Dann überlebt man. Aber ich habe es geschafft."

Wennemars (46), ein bereits erfahrenerer Läufer, sagte, Robben habe "mutig" durchgehalten: "Es ist auch ein langer Weg, 42 Kilometer. Zwischendurch ist er ein bisschen eingebrochen. Aber es ist fantastisch, dass er es geschafft hat."

© dpa-infocom, dpa:220410-99-870367/2 (dpa)