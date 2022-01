1:1 gegen Fürth: FC Ingolstadt holt Remis im Duell der Tabellenletzten

Der FC Ingolstadt holt ein 1:1 gegen Bundesligaschlusslicht Greuther Fürth. Wie Trainer Rüdiger Rehm das Testspiel bewertet.

Der FC Ingolstadt hat in der Ligapause in einem Testspiel gegen Bundesligaschlusslicht Greuther Fürth ein gerechtes 1:1 geholt.

„Die Pause kam ganz gelegen, da wir einige neue Spieler dazubekamen und sie unter Wettkampfbedingungen in die Mannschaft einbinden konnten“, sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm, der in der Halbzeit die komplette Mannschaft wechselte. So konnten die beiden Neuzugänge Visar Musliu und Nikola Stevanovic Wettkampfpraxis sammeln.

Torhüter Dejan Stojanovic fehlte noch wegen seiner Blessur am Knie, die er sich gegen Darmstadt zugezogen hatte. Er ist aber bereits wieder ins Training eingestiegen und wird wohl am kommenden Freitag gegen den 1. FC Nürnberg im Tor stehen. So duellieren sich Robert Jendrusch und Fabijan Buntic weiter um die Nummer zwei.

FC Ingolstadt gleicht durch Keller aus

„Die Mannschaften haben es im Grunde gut gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir offensiv ein wenig aktiver. In der zweiten standen wir dagegen defensiv sehr gut. Es dauert natürlich ein paar Minuten, wenn man die Mannschaft komplett wechselt und der Gegner nur drei Mann austauscht“, so der FCI-Coach, dem vor allem gefiel, dass seine Mannschaft weinig Torchancen zugelassen hat. In einer „blöden Art und Weise“ sei seine Mannschaft mit 0:1 in Rückstand geraten, als sie ausgekontert wurde.

„Uns ist klar, dass nach der Pause jedes Spiel nun ein Endspiel ist, deshalb werden wir uns ab Montag voll konzentriert auf das Spiel in Nürnberg vorbereiten, wir brauchen Punkte, nur das zählt“, sagte Rehm. Sehenswert war der Treffer zum 1:1-Ausgleich durch Thomas Keller, der einen Freistoß aus 16 Metern in den Torwinkel wuchtete (79.).

FC Ingolstadt 1. Halbzeit Jendrusch – Heinloth, Antonitsch, Musliu, Franke – Pick, Röhl, Kotzke, Bilbija – Schmidt, Eckert Aysena

2. Halbzeit Buntic – Neuberger, Stevanovic, Röseler, Preißinger – Gebauer, Keller, Sarpei, Gaus – Kutschke, Llugiqi (78- Udebuluzor)

Tore 0:1 Abiama (36.). 1:1 Keller (79.).