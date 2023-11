Rapinoes letztes Spiel endet mit schwerer Verletzung

Im letzten Spiel ihrer Karriere wollte Megan Rapinoe ihr Team OL Reign erstmals zur US-Meisterschaft schießen. Doch im Finale gegen Gotham FC kommt es ganz bitter. Rapinoe steht eine harte Reha bevor.

Im letzten Spiel ihrer Karriere hat sich Star-Fußballerin Megan Rapinoe (38) nach nicht einmal drei Minuten schwer verletzt. Die Niederlage ihrer Mannschaft im Playoff-Finale um die US-Meisterschaft musste sie daraufhin von der Bank aus verfolgen.

Die zweifache Weltmeisterin von OL Reign rutschte beim 1:2 (1:2) gegen Gotham FC ohne gegnerische Einwirkung mit dem rechten Bein weg. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir die Achillessehne gerissen habe", sagte Rapinoe. Eine Kernspintomografie müsse noch gemacht werden.

"Es ist enttäuschend, dass es so endet. Sieg oder Niederlage, du willst dein letztes Spiel spielen", sagte die Olympiasiegerin. Von der zweiten Halbzeit an trug sie einen orthopädischen Stützschuh und lief an Krücken. Der erstmalige Gewinn der US-Meisterschaft als Schlusspunkt ihrer ansonsten so erfolgreichen Karriere blieb Rapinoe verwehrt.

Auch für Gothams Verteidigerin Ali Krieger war es die letzte Partie ihrer Laufbahn. In ihrer Zeit beim 1. FFC Frankfurt hatte sie die Champions League gewonnen, die Meisterschaft war nun ihre erste in den USA. Bei den WM-Siegen 2015 und 2019 waren Krieger und Rapinoe beide für die US-Nationalmannschaft aktiv. "Ich war am Boden zerstört, als sie ausgewechselt wurde", sagte Krieger. "Du willst gegen die Besten spielen und sie auf dem Platz schlagen."

