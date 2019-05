13:20 Uhr

Juventus Turin trennt sich von Trainer Allegri

Überraschung bei Juventus Turin: Massimiliano Allegri wird den Klub, der den achten Meistertitel in Serie holte, in der kommenden Saison nicht mehr trainieren.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin trennt sich von Trainer Massimiliano Allegri. Der 51 Jahre alte Coach werde in der kommenden Saison 2019/2020 nicht mehr auf der Trainerbank bei Juve sitzen, teilte der Club mit.

Nähere Details sollen am Samstag bei einer Pressekonferenz mit Präsident Andrea Agnelli bekanntgegeben werden.

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo und die Deutschen Emre Can und Sami Khedira hatte dieses Jahr zum achten Mal in Serie die Meisterschaft gewonnen, war allerdings in der Champions League im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden. (dpa)

