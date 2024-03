Real-Torwart Courtois erneut am Knie verletzt

Real Madrids Torwart Thibaut Courtois muss schon wieder pausieren. Der Belgier hat gerade erst eine schwere Verletzung überwunden.

Torhüter Thibaut Courtois von Real Madrid fällt nach einem Kreuzbandriss erneut mit einer Knieverletzung aus. Der 31 Jahre alte Belgier erlitt im Training eine Blessur am Meniskus des rechten Knies, wie der spanische Fußball-Rekordmeister mitteilte.

Courtois habe unter Tränen und mit schlimmsten Befürchtungen den Trainingsplatz verlassen, berichtete der belgische Sender RTBF. Den Kreuzbandriss hatte sich Courtois im vorigen August im linken Knie zugezogen.

Wie lange er nun ausfallen wird, ist unklar. Real Madrid machte dazu keine Angaben. Die gewöhnlich gut informierte Sportzeitung "Marca" schrieb, die Saison sei für Courtois beendet, Tests hätten einen Meniskusriss ergeben. Das Portal "The Athletic" berichtete von einer Ausfallzeit von etwa sieben Wochen.

Eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer in Deutschland ist auch aus anderen Gründen fraglich. Im vorigen Juni hatte es einen Zwist zwischen dem Schlussmann und Nationaltrainer Domenico Tedesco gegeben. Courtois soll Berichten zufolge verärgert darüber gewesen sein, dass ihn der deutsche Coach nicht zum Kapitän der Auswahl in einem EM-Qualifikationsspiel gemacht hatte.

(dpa)