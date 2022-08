Eintracht-Coach Glasner zu Champions League: "Alles möglich"

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner ist höchst zufrieden mit der Auslosung der Champions League.

"Das ist eine sehr attraktive Gruppe, attraktive Gegner und tolle Stadien", sagte der Österreicher und befand: "Sportlich ist alles möglich." In der Gruppe D trifft der Europa-League-Gewinner auf Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille. "Tottenham steht dabei über den Möglichkeiten der anderen", urteilte Glasner.

Bevor es in zwei Wochen international losgeht, steht zunächst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga das Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Werder Bremen auf dem Spielplan. "Ich erwarte ein hochintensives Spiel. Wir fahren mit dem Selbstvertrauen und dem klaren Ziel, drei Punkte zu holen, nach Bremen", sagte. Glasner. Personell sehe es gut aus. Bis auf die bereits verletzten Almamy Touré, Aurélio Buta und Ajdin Hrustic seien alle fit.

(dpa)