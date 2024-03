Messi und Suarez treffen doppelt für Inter Miami

Der Saisonstart von Inter Miami ist trotz chaotischer Vorbereitung gelungen. Gegen Orlando trafen Lionel Messi und Luis Suarez doppelt. Kurzfristig wurde der Schiedsrichter der Partie ersetzt.

Die Starspieler Lionel Messi und Luis Suarez haben Inter Miami zum höchsten Sieg der noch jungen Club-Geschichte in der Major League Soccer geführt.

Beim 5:0 (3:0) im Florida-Duell mit Orlando City trafen Messi und Suarez jeweils doppelt. Für beide war es der erste Doppelpack in der MLS. Inter Miami, das im Vorjahr die Playoffs klar verpasste, steht mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Spitze der Eastern Conference.

Suarez erzielte jeweils auf Vorlage des gebürtigen Deutschen Julian Gressel die ersten beiden Treffer (4., 11.) und legte die anderen drei durch Robert Taylor (29.) und Messi (57., 62.) vor. Der Uruguayer ist seit dieser Saison neben Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba der inzwischen vierte ehemalige Profi des FC Barcelona, der für das Team von Mitbesitzer David Beckham spielt.

Auch für den achtmaligen Weltfußballer Messi sowie Busquets und Alba ist es die erste komplette Saison für Inter Miami. Die Major League Soccer richtet ihre Spielzeit nach dem Kalenderjahr aus und in der vorigen Saison wechselten alle drei im Sommer nach Miami. Messi erzielte in seinen 14 Pflichtspielen für Miami elf Tore und führte das Team mit dem Sieg im Leagues Cup zum ersten Titel seiner Geschichte.

Welchen besonderen Stellenwert Inter Miami mit seinen Stars in den USA hat, zeigt sich auch an einer pikanten Personalie: Schiedsrichter Guilherme Ceretta wurde kurzfristig durch den vierten Offiziellen Jaime Herrera ersetzt, nachdem Fotos in den sozialen Medien aufgetaucht waren, die Ceretta in Merchandise-Artikeln von Inter Miami zeigen.

(dpa)