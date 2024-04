FC Barcelona siegt dank Lewandowski-Hattrick

Valencia musste die zweite Halbzeit mit nur 10 Mann bestreiten. Barcelona landet damit auf Platz 2 der spanischen Liga.

Dank der drei Tore von Robert Lewandowski hat der FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen den FC Valencia 4:2 (1:2) gewonnen.

Im abschließenden Spiel des 33. Spieltages der Primera División drehte der frühere Bundesliga-Stürmer mit Treffern in der 49. und 82. Minute sowie in der Nachspielzeit die Partie. Das Team von Trainer Xavi Hernández mit den Nationalspielern Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan in der Startformation schob sich damit wieder auf Platz zwei der Tabelle hinter Real Madrid.

Kurz nach der Führung der Gastgeber durch Fermin (22.) verhalf ein Patzer von ter Stegen dem FC Valencia zum schnellen Ausgleich. Durch einen missglückten Passversuch des deutschen Keepers kam Hugo Duro (27.) an den Ball und konnte mühelos einschieben. Noch vor der Pause ging der Gast durch einen verwandelten Foulelfmeter von Pepelu (38.) in Führung.

Allerdings musste Valencia nach der Roten Karte für Keeper Giorgi Mamardashvili (45.+4) die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger bestreiten. In Überzahl dominierte der Gastgeber das Spiel. Lewandowski traf zweimal im Anschluss an Ecken von Gündogan, ehe er in der dritten Minute der Nachspielzeit per Freistoß erneut traf und den Hattrick perfekt macht.

(dpa)