Klopp kehrt auf Liverpool-Bank zurück

Trainer Jürgen Klopp kehrt nach einer Corona-Zwangspause an die Seitenlinie des englischen Fußball-Spitzenclubs FC Liverpool zurück.

Der 54-Jährige hatte das 2:2 in der Premier League am 2. Januar nach einem positiven Testergebnis verpasst. Heute in der dritten Runde des FA Cups gegen Drittligist Shrewsbury Town ist der frühere Bundesliga-Coach wieder dabei, wie der FC Liverpool kurz vor der Partie mitteilte. Assistent und Vertreter Pep Lijnders fehlt dagegen weiterhin wegen Corona.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-644677/2 (dpa)

Mitteilung