FV Engers - Arminia Bielefeld live im DFB-Pokal: Termin, Übertragung und Liveticker

Der FV Engers tritt beim DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld an. Wir haben für Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und die Live-Übertragung im TV oder Stream.

Für Fans des FV Engers dürfte es der Höhepunkt des Fußball-Jahres sein: Ihr Verein tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld an. Dabei hat der Verein, der sonst in der Oberliga Rheinlad-Pfalz/Saar spielt, die Gelegenheit, sich gegen einen Zweitligisten zu bewähren.

Wir haben für Sie alle Infos rund um das Spiel zwischen den beiden Vereinen. Hier erfahren Sie alles zu Termin, Uhrzeit, Liveübertragung im TV oder Stream und über die bisherige Bilanz zwischen beiden Clubs. Gegen Ende des Artikels finden Sie auch noch einen Liveticker, mit dem Sie jederzeit und überall bestens über den aktuellen Stand des DFB-Pokals informiert sind.

FV Engers - Arminia Bielefeld im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Spiel zwischen dem FV Engers und der Arminia Bielefeld findet am dritten Tag der ersten Runde des DFB-Pokals, am Sonntag, dem 31. Juli, statt. Anpfiff ist nachmittags um 15.30 Uhr.

Das Spiel findet in der Heimat des Regionalligisten statt, wodurch dieser sich gegen den Profi-Verein zumindest den Heimvorteil verschaffen kann. Allerdings muss der FV Engers auf einen Teil seines Heimvorteils verzichten: Da im heimischen Stadion auf Kunstrasen gespielt werden würde, muss das Spiel stattdessen in der Nähe im Stadion Oberwerth stattfinden. Dieses ist eigentlich die Heimstpielstätte des TuS Koblenz.

FV Engers gegen Arminia Bielefeld: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Für all diejenigen Fans, die das Spiel sehen möchten, aber nicht zu den 9.500 Zuschauern zählen, die ins Stadion Oberwerth passen, ist der Pay-TV Sender Sky die Lösung. Dieser überträgt sowohl das Spiel zwischen dem FV Engers und der Arminia Bielefeld, als auch alle anderen Spiele des DFB-Pokals 2022/2023. Wer auf Free-TV Sender gehofft hatte, wird hingegen enttäuscht. Es werden zwar einige Spiele des Turniers in der ARD und im ZDF übertragen, doch die Partie FV Engers vs. Arminia Bielefeld, ebenso wie die meisten Spiele der ersten Runde, gehört nicht dazu.

Ähnlich sieht es beim Streaming aus. Wer das Spiel FV Engers - Arminia Bielefeld im Live-Stream sehen möchte, der muss ebenfalls auf private Streaminganbieter zurückgreifen. So bietet auch Sky einen Stream für die Übertragung an. Wer diesen nutzen möchte, muss allerdings ein Abo abschließen. Das Sky Sportpaket enthält die DFB Übertragung und kostet 17,25 Euro im Monat.

Alle Informationen zu Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung haben wir hier noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: FV Engers - Arminia Bielefeld

- Datum: Sonntag, 31. Juli

Sonntag, 31. Juli Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion Oberwerth

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

FV Engers vs. Arminia Bielefeld im DFB-Pokal 2022/23: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Egal ob Aufstellung der Mannschaften oder Verlauf der Spiele: Mit unserem Liveticker sind Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen keine Highlights des DFB-Pokals 2022/2023.

FV Engers gegen Arminia Bielefeld: Bilanz und Infos

Der 31. Juli wird nicht nur Premiere für das Duell zwischen dem FV Engers und der Arminia Bielefeld beim DFB-Pokal. Es wird auch das erste Mal sein, dass die beiden Vereine überhaupt aufeinandertreffen. Insbesondere für die Fans des FV Engers wird der Tag allein deshalb schon ein besonderer sein. Sicher ist, dass der Verein jedes einzelne Tor gegen den Gegner aus der 2. Bundesliga besonders feiern wird.