Kein Duell auf Augenhöhe: Helene Fischer schlägt die Kölner Haie

Plus Der Schlagerstar hat sich gegen den DEL-Klub durchgesetzt. Grund für den Streit ist eine absehbare Terminkollision. Super, finden die Schlagerprofis.

In den Weiten des Internets gibt es die Seite Schlagerprofis.de. Beliebtester Artikel des Monats dort: "Stefan Mross sagt Teilnahme bei Eva-Luginger-Schlagernacht ab". Ebenfalls gern geklickt ist folgender Beitrag: "Christiane Eiben: Erkrankte Sängerin von Roland Kaiser singt auf neuer Single von Laura Wilde mit". Keine Sorge, muss man alles nicht kennen. Interessant ist eigentlich nur, dass auf der Seite freudig begrüßt wird, was andernorts für helle Aufregung sorgt. Oder anders formuliert: Gegen Helene Fischer haben nicht einmal die Kölner Haie eine Chance.