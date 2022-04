Pech, Schiebung, Dusel: Wenn die Saison auf ein Spiel reduziert wird

Auch wenn eigentlich alle Punkte in einer Saison gleich viel wert sind - nach hinten raus wird es knifflig. Das erlebten zuletzt auch die Augsburger Panther.

Eine Saison – egal ob im Fußball, Eishockey oder sonst wo – ist immer ein wenig wie eine tägliche Seifenoper. Es gibt Freude und Enttäuschung, Helden und Bösewichte, Siege und Niederlagen. Ob es eine gute Saison war, entscheiden die Punkte. Letztere zählen alle gleich, egal ob sie am ersten oder letzten Spieltag geholt werden.

Ja, ist doch klar. Oder? Na ja. Irgendwie scheint es, als ob die Spiele zum Ende einer Saison hin immer wichtiger werden. So wichtig, dass sich manche Spielzeit scheinbar auf ein einziges, entscheidendes Detail reduzieren lässt. So lagen beispielsweise im Mai 2001 schon satte 33 Partien hinter dem FC Bayern und dem FC Schalke. Und doch lässt sich die Saison der beiden auf fünf Minuten in Spiel 34 runterbrechen. In dem feierten die Blauen schon, während die Roten zuerst ein Gegentor kassierten und dann in Form eines schwedischen Dampfhammers namens Patrik Andersson doch noch Tor und Titel holten.

Die Augsburger Panther mussten gegen Köln eine bittere Pleite hinnehmen

Erst kürzlich ging es den Augsburger Panthern in der DEL-Saison ähnlich. Im Eishockey, wo es fast doppelt so viele Saisonspiele wie im Fußball gibt, scheint sich die Saison der Panther an einem Aufeinandertreffen mit dem direkten Konkurrenten Köln kurz vor Schluss entschieden zu haben, in dem auch noch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters eine Rolle spielte. Am Sonntag nun zog Köln mit hauchdünnem Vorsprung in die Play-offs ein, für Augsburg ist die Saison zu Ende. Dass die Panther in der DEL-Saison etwa gerade mal vier Auswärtsspiele gewinnen konnten, kann manch geschundenes Fan-Herz nicht besänftigen. Mancher sieht im Schiri den Schuldigen fürs Verpassen der Play-offs.

Diese Argumentation lässt zwar manch andere Gründe außen vor, ist aber menschlich nachvollziehbar. Ist eben naheliegend, die Dinge vom Ende her zu bewerten. Wenn die leckere Kirschtorte am Ende hin doch noch einen Kern hat, an dem man sich ein Stück Zahn abbeißt, trübt das sicher die kulinarische Gesamtbilanz.

Und auch dieser nette Text hier, beispielsweise. Wäre doch einfach zu schade, wenn er einfach so