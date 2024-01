Was heißt "Gutes neues Jahr" auf Chinesisch? Frag mal Novak Djokovic!

Dass der Tennisstar ein Sprachenliebhaber ist, war bekannt. Trotzdem hat er mit seinen Chinesisch-Kenntnissen für Verblüffung gesorgt.

Wer über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügt, macht überall auf der Welt ziemlichen Eindruck. Damit ist nicht gemeint, dass man auf Englisch, Französisch und vielleicht noch auf Spanisch „Guten Tag“ und „Dankeschön“ über die Lippen bringt, sondern sich über ein paar vollständige Sätze hinweg ausdrücken kann. Sportlerinnen und Sportler, die regelmäßig an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, können das in der Regel ganz gut. Wenn es aber in Richtung Orient oder Asien geht, sind meist auch ihnen sprachliche Grenzen gesteckt.

Entsprechend verblüfft hat nun einer, der eh schon als Multitalent gilt – Tennisprofi Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste weilt gerade in Australien und spielt dort mit seiner serbischen Landsfrau Olga Danilovic den United Cup, ein Mannschaftsturnier mit Männer-, Frauen- und Mixed-Spielen. In der Gruppenphase gewann das serbische Paar ziemlich überlegen gegen das chinesische Duo Qinwen Zheng und Zhizhen Zhang sowohl im Männer-Einzel als auch im Doppel.

Tennisstar Novak Djokovic spricht vollständige Sätze auf Chinesisch

Die Enttäuschung in der chinesischen Anhängerschaft sei nun groß, merkte eine Journalistin auf der anschließenden Pressekonferenz an und fragte, ob Djokovic ihren Landsleuten vielleicht als Wiedergutmachung für die Niederlage auf Chinesisch ein „gutes neues Jahr“ wünschen könnte. Als würde sich ein Novak Djokovic mit einer solchen Bagatelle begnügen! In fließendem Chinesisch erfüllte er nicht nur ihren Wunsch, sondern fügte gleich noch ein paar vollständige Sätze an:

„Frohes neues Jahr. Wie geht es Ihnen? Danke an alle, die mich unterstützt haben, ich liebe euch, ihr seid meine guten Freunde“, sagte Djokovic, ohne lange nachzudenken, während allen anderen vor Überraschung der Mund offen stehen blieb. Auch Tennispartnerin Danilovic blickte Djokovic nur ungläubig an und brach dann gemeinsam mit dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger in Lachen aus. So eine perfekte Ansprache auf Chinesisch hatte ihm keiner zugetraut.

Novak Djokovic spricht allein fünf europäische Sprachen fließend

Bekannt war ja schon, dass der Tennisstar eine große Liebe für Fremdsprachen hat. Fünf europäische Sprachen (Serbisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch) beherrscht er fließend, Kenntnisse in Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Arabisch und Japanisch soll er sich neben dem Chinesischen auch angeeignet haben. Fähigkeiten, die neben seinem grandiosen Tennisspiel nicht nur Eindruck machen, sondern ihm auch Zuneigung bringen. In China hat er mit seinen Neujahrswünschen in der Originalversion ganz sicher ein paar neue gute Freunde gewonnen.

