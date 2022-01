Handball-EM 2022: Kroatien - Frankreich live im Free-TV und Stream

Das Vorrundenspiel der Handball-Europameisterschaft Kroatien - Frankreich live im Free-TV und Stream: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung heute mit Termin und Uhrzeit.

Am 13. Januar 2022 startet die Handball-Europameisterschaft der Männer. Eines der EM-Vorrundenspiele ist die Partie Kroatien gegen Frankreich. Wann ist der genaue Termin mit Datum und Uhrzeit? Und wird das Spiel live im Free-TV oder Stream übertragen? Alle wichtigen Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Handball-Europameisterschaft 2022 Kroatien vs. Frankreich: Datum und Uhrzeit

Das Vorrundenspiel des 1. Spieltags Kroatien gegen Frankreich findet heute am 13. Januar 2022 in Szeged statt. Start der Partie ist am Donnerstag um 20.30 Uhr.

Handball-EM-Übertragung: Kroatien - Frankreich live im Free-TV und Stream heute im ZDF-Stream und bei Eurosport 1

Übertragen wird die Vorrunden-Partie des ersten Spieltags im Free-TV im ZDF-Stream und bei Eurosport 1. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels der Handball-EM 2022 im Überblick:

So sahen bisherige Aufeinandertreffen vor der Handball-EM 2022 aus: Die Bilanz

Die beiden Handball-Nationalmannschaften Kroatien und Frankreich sind bisher in 27 Spielen aufeinandergetroffen. Davon konnte Frankreich 16-mal die Partie für sich entscheiden, Kroatien gewann hingegen nur zehnmal. Eine Partie der beiden Gegner ging unentschieden aus. Das Torverhältnis von Kroatien - Frankreich ist knapp: mit 660 Toren liegt Kroatien nur knapp hinter den 690 Toren der Franzosen.

Im Rahmen der Europameisterschaften kam es zu elf Spielen. Frankreich liegt dabei mit acht Siegen deutlich forn. Kroatien konnte bisher nur zwei der EM-Spiele für sich entscheiden. Wer mitgezählt hat, der weiß: Eines der bisherigen EM-Spiele ging unentschieden aus.

Zuletzt spielten Kroatien und Frankreich innerhalb der Olympia-Qualifikation im März 2021 gegeneinander. Hier konnten die Franzosen die kroatische Nationalmannschaft mit 30:26 besiegen. Mal sehen, wie Vorrundenspiel der EM 2022 ausgeht.

Von den laut kicker.de als zehn letzte Spiele deklarierten Aufeinandertreffen, hat Kroatien in fünf Spielen die gegnerische Mannschaft besiegt. Dazu zählen Angola, Katar, Bahrain, Portugal und Tunesien. In den Partien gegen Argentinien, Dänemark und Frankreich haben sie jedoch verloren. Ein Spiel gegen Japan ging unentschieden aus. Den Titel "Europameister" konnten die Kroatien bisher noch nicht für sich beanspruchen.

Frankreich

Die letzten zehn Spiele (laut kicker.de) verliefen zu 80 Prozent gut für Frankreich. In acht Spielen gegen Griechenland, Argentinien, Brasilien, Deutschland, Spanien, Bahrain, Ägypten und Dänemark holten sich die Franzosen den Sieg. Zwei der Spiele gegen Norwegen und Deutschland gewann die jeweils gegnerische Mannschaft. Bei drei Europameisterschaften (2006, 2010 und 2014) brachte das französische Handball-Nationalteam den Pokal bisher mit nach Hause.