Frankreich - Dänemark im Finale der Handball-EM 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Das Finale der Handball-EM 2024 zwischen Frankreich und Dänemark findet am Sonntag statt. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie zu Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Nach einer spannenden Gruppenphase in der Hauptrunde der Handball-EM 2024 folgte das Halbfinale des Turniers. Neben Deutschland und Kontrahent Dänemark trafen auch Frankreich und Schweden aufeinander. Obwohl Deutschland das letzte Match der Hauptrunde gegen Kroatien verlor, hatte das DHB-Team am Ende trotzdem einen Punkt Vorsprung auf den Gruppendritten Ungarn.

Gegen Dänemark hatte Deutschland im Halbfinale dann das Nachsehen, verlor letztendlich mit 26:29 (14:12). Die Franzosen setzten sich derweil gegen Schweden in der Verlängerung mit 34:30 (27:27) durch, somit stehen sich im Finale der Handball-EM 2024 Frankreich und Dänemark gegenüber.

Am Sonntag steht das Endspiel der Handball-EM 2024 zwischen Frankreich und Dänemark an. Den genauen Termin und alle Details zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Frankreich - Dänemark im Finale der Handball-EM 2024: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anwurf?

Laut Spielplan der Handball-EM 2024 findet das Finale der Handball-EM 2024 am Sonntag, dem 28. Januar 2024 statt. Anwurf in der Kölner Lanxess Arena ist um 17.45 Uhr. Mit Frankreich und Dänemark stehen sich im Endspiel zwei Mannschaften gegenüber, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Maß aller Dinge im Handball waren und immer noch sind.

Frankreich ist mit sechs Titeln Rekordweltmeister, Rekord-Olympiasieger mit dreimal Gold, amtierender Olympiasieger und Vize-Weltmeister. Dreimal konnten die Franzosen bereits die Europameisterschaft gewinnen, allerdings wartet man inzwischen seit 2014 auf einen Titel in diesem Wettbewerb. Dänemark wurde in der Vergangenheit dreimal Weltmeister sowie dreimal Europameister. Den Skandinaviern wurden im Vorfeld große Chancen auf den diesjährigen EM-Titel ausgerechnet, wer sich letztlich im Finale durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Handballer mit großen Zielen: Zwei Träume leben weiter

Frankreich - Dänermark: Das Handball-EM-Finale live im Free-TV und gratis im Stream

Die Übertragung der Handball-EM 2024 teilen sich ARD, ZDF und der Streaming-Anbieter Dyn. Während der relativ neue Streamingdienst restlos alle Spiele der Europameisterschaft live und in voller Länge zeigt, gibt es bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern nur ausgewählte Partien zu sehen. Ein Abo bei Dyn ist derzeit ab 12,50 Euro pro Monat zu haben.

Zum Programm von ARD und ZDF gehören alle Spiele mit deutscher Beteiligung - obwohl Deutschland das Finale verpasst hat, gibt es das Match Frankreich - Dänemark in voller Länge im Free-TV zu sehen. Übertragen wird die Partie von der ARD. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Folglich können Sie das Finale in jedem Fall kostenlos verfolgen, neben der Übertragung im Free-TV alternativ auch im Live-Stream der Sportschau. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Handball-EM-Finales im Überblick:

Spiel: Frankreich vs. Dänemark

Frankreich vs. Datum: Sonntag, 28. Januar 2024

Sonntag, 28. Januar 2024 Uhrzeit : 17.45 Uhr

17.45 Uhr Stadion: Lanxess Arena , Köln

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Dyn

Dyn Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Handball-EM 2024: Bisherige Gewinner der Europameisterschaft

Schweden ist Rekord-Europameister und aktueller Titelverteidiger. Zwischendurch lief es allerdings nicht so richtig rund bei dem skandinavischen Team: 20 Jahre lang konnte sich die Mannschaft keinen EM-Titel holen, bevor 2002 dann das Comeback der Schweden in einem knappen Duell gegen Spanien erfolgte. Das sind die Europameister seit 1994:

1994: Schweden

1996: Russland

1998: Schweden

2000: Schweden

2002: Schweden

2004: Deutschland

2006: Frankreich

2008: Dänemark

2010: Frankreich

2012: Dänemark

2014: Frankreich

2016: Deutschland

2018: Spanien

2020: Spanien

2022: Schweden

Frankreich - Dänemark: Das ist die Bilanz der Finalisten

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Favoriten Frankreich und Dänemark im Endspiel eines größeren Turniers gegenüberstehen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 trafen die Mannschaften ebenfalls im Finale aufeinander, damals setzte sich Frankreich mit 25:23 durch und krönte sich zum Olympiasieger. Insgesamt gab es bislang 22 Begegnungen zwischen den beiden Nationen, davon konnten die Franzosen zwölf Partien gewinnen. Für Dänemark stehen derweil zehn Siege zu Buche. Das Torverhältnis lautet 596:611.