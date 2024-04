Handball

vor 30 Min.

Haunstetter Handballerinnen immer einen Schritt zu spät

Plus Nichts wurde es mit einer weiteren Überraschung beim Tabellendritten TS Wolfschlugen. Dort kassierten die Augsburgerinnen eine deutliche Niederlage.

Von Herbert Vornehm

Trotz ihrer starken Auftritte in den vergangenen Spielen waren die Haunstetter Drittliga-Handballerinnen beim Tabellendritten TS Wolfschlugen komplett chancenlos und mussten eine bittere 29:39 (13:16)-Niederlage einstecken.

Die Vorzeichen für die Auseinandersetzung im Stuttgarter Vorort waren für die Schwaben ohnehin nicht gerade rosig, zumal man mit Michelle Schäfer (verletzt) und Julika Birnkammer (DHB-Maßnahme) auf seine beiden Top-Torjägerinnen verzichten musste. „Unser Hauptaugenmerk lag deswegen auch erst einmal darauf, die Defensive zu stellen, was uns allerdings bereits im ersten Durchgang nur so leidlich gelang“, erklärte Spielertrainerin Patricia Link, der auch der einzige Ausgleichstreffer nach vierzig Sekunden zum 1:1 gelingen sollte. Die zu Hause bisher ungeschlagenen Gastgeber waren in Folge durchgängig überlegen und hatten vor allen Dingen in puncto Durchschlagskraft deutliche Vorteile.

