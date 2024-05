Kanuslalom

vor 32 Min.

Kanu Schwaben feiert mit Olympia-Kuchen sein erfolgreiches Paddelquartett

Plus In Markkleeberg hat sich entschieden, dass vier Mitglieder von Kanu Schwaben Augsburg zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren werden. Kurzfristig stellte der Verein einen Empfang auf die Beine und hat noch einen fünften Olympiastarter aus dem Hut gezaubert.

Von Marianne Stenglein

Das gab es noch nie in der Geschichte von Kanu Schwaben Augsburg: mit Elena Lilik, Ricarda Funk, Noah Hegge und Sideris Tasiadis werden gleich vier Mitglieder des Vereins an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Alle vier qualifizierten sich am letzten Sichtungswochenende in Markkleeberg bei Leipzig. Und kurz darauf kam sogar noch ein Fünfter dazu. Denn Amir Rezanejad, der vor drei Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam und in Augsburg das Paddeln lernte, wurde ins Refugee (Flüchtlings)-Team für Paris aufgenommen. Er startet im Canadier Einer und wird von Jürgen Köhler trainiert.

Nicht nur bei den Olympiateilnehmern, sondern auch bei der gesamten Kanu-Schwaben-Familie war die Freude über die gelungene Olympia-Qualifikation so groß, dass der Verein kurzfristig ein Fest arrangierte. Rund 120 Schwaben-Mitglieder und Gäste nahmen am herzlichen Empfang auf dem Bootshausgelände am Eiskanal teil. Die Dekoration war ganz in den Nationalfarben von Deutschland und Frankreich gehalten, dazu gab es für die Paris-Reisenden eine Box mit französischen Spezialitäten. Die fünf olympischen Ringe leuchteten über der Terrasse neben den Bildern der erfolgreichen Mitglieder, die es ins Nationalteam der Leistungsklasse, der U23 und der Junioren/Juniorinnen geschafft hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

