Mesut Özil verkündet sofortiges Karriereende

Es wurde bereits spekuliert, jetzt steht fest: Mesut Özil beendet seine Karriere. Das gab der 34-Jährige am Mittwoch bekannt. "Nach reiflicher Überlegung verkünde ich hiermit mein sofortiges Karriereende als Profifußballer", schrieb er auf Instagram. "Ich hatte das Privileg, fast 17 Jahre lang professioneller Fußballspieler zu sein, und bin für diese Gelegenheit unglaublich dankbar. In den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen hatte, wurde es klarer und klarer, dass Zeit ist, die große Bühne zu verlassen." Nun freue sich Özil auf die Zukunft mit seiner Ehefrau und seinen zwei Töchtern.

Spekulationen über Karriereende von Mesut Özil

Bereits Anfang Februar hatte der türkische Journalist Yakup Cinar, der für die Zeitung Fanatik arbeitet, über das geplante Karriereende von Özil spekuliert. Der 92-malige deutsche Nationalspieler spielte seit dem letzten Sommer bei Istanbul Başakşehir. Nach dem letzten Ligaspiel für seinen Club habe Özil seinen Mitspielern und den Verantwortlichen des Vereins mitgeteilt, dass er seinen Vertrag auflösen und sich vom Profifußball zurückziehen wolle.

Mesut Özil beendet Karriere

Seine Fußballkarriere hatte Özil in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen begonnen. 2006 gab er für den FC Schalke 04 im Alter von 17 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen sein Bundesliga-Debüt. 2008 wechselte der offensive Mittelfeldspieler zu Werder Bremen, zwei Jahre später zu Real Madrid. Dort wurde er 2021 spanischer Meister. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er aber mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er von 2009 bis 2018 aktiv war. Mit dem DFB-Team wurde er 2014 in Rio de Janeiro Weltmeister.

Lange Zeit verbrachte Özil in London, wo er von 2013 bis 2021 beim FC Arsenal unter Vertrag stand. Danach wechselte er in die Türkei, das Heimatland seines Vaters. Özil war mit einer türkischen Staatsangehörigkeit geboren worden, legte diese aber 2007 ab, um die deutsche zu erhalten.