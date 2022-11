Mintzlaff verlässt Leipzig und wird Geschäftsführer bei Red Bull

Oliver Mintzlaff verlässt RB Leipzig und den Fußball und wechselt an die Konzernspitze von Red Bull. Offenbar auf Wunsch des verstorbenen Firmengründers.

Oliver Mintzlaff kehrt RB Leipzig den Rücken. Der Geschäftsführer wird den Bundesligisten zeitnah verlassen, das berichten dpa und Bild übereinstimmend. Der 47-Jährige wird nicht nur den Klub, sondern auch das Fußball-Business verlassen. Und trotzdem führt sein Weg nicht ganz weit weg.

Mintzlaff wird auf Wunsch von Mateschitz Geschäftsführer bei Red Bull

Zum 15. November wird Mintzlaff einen Posten an der Konzernspitze von Red Bull übernahmen. Er wird einer von drei neuen Geschäftsführern und soll den Bereich "Corporate Projects und Investments" betreuen. Der Funktionär, der seit 2014 für RB Leipzig verantwortlich war, kümmert sich um einige der zahlreichen Sportaktivitäten des Getränkeherstellers.

Mintzlaff wird für die Investments im Fußball, in der Formel 1, im Eishockey und beim Segeln verantwortlich sein. Selbiges gilt für den TV-Sender Servus-TV. Damit wird er Verantwortlicher von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und für die Fußball-Klubs RB Salzburg, RB Leipzig und New York Red Bulls. Außerdem für die Eishockey-Vereine EHC Red Bull München und EC Red Bull Salzburg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Offenbar wird der deutsche Wirtschafts- und Sportmanager den Posten auf Wunsch des Firmengründers Dietrich Mateschitz übernehmen, welcher am 22. Oktober verstarb.

RB Leipzig will vorerst ohne Mintzlaff-Nachfolger weitermachen

RB Leipzig will wohl vorerst keinen Nachfolger für Mintzlaff suchen. Der amtierende DFB-Pokalsieger will zunächst in den bisherigen Strukturen weiterarbeiten. Wer den Posten danach bekommt, ist völlig offen.

Um die Zukunft muss sich der Klub mit Mintzlaff in der Konzernzentrale von Red Bull aber wohl vorerst keine Sorgen machen.