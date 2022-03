Schrötter startet mit gebrochener Hand

Der Landsberger will trotz Handicap zum Saisonstart in Katar auf seiner Maschine aus Memmingen steigen. Zwei Starts von Stefan Bradl sind bereits fix.

Kopf hoch und zuversichtlich bleiben – etwas anderes bleibt Marcel Schrötter angesichts seiner bescheidenen Lage zum Auftakt der Motorrad-WM nicht übrig. Bei dem Wintertest im portugiesischen Portimao war der 29-Jährige Mitte Februar gestürzt und brach sich die linke Hand. Der Start im ersten WM-Lauf auf dem Losail International Circiut in Katar schien gefährdet. Auch weil das Röntgenbild seiner gesplitterten Knochen „nicht so rosig aussah“. Doch mit einer eigens angefertigten Schiene setzt sich der Landsberger in der Klasse Moto2 auf seine Maschine und nimmt seine sechste Saison im Memminger Team von Liqui Moly Intact GP in Angriff. Der erste Schock ist verdaut. „Ich bin mittlerweile gut gestimmt, denn ich spüre wie es jeden Tag ein klein wenig besser wird. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Wochenende in Katar starten kann“, sagte der Pilot. Man habe für ihn „eine Schiene angefertigt, sodass die Hand nicht die ganze Kraft aufbringen und die Stöße abdämpfen muss. Wir versuchen, in jedem Fall alles zu tun, um meine Teilnahme möglich zu machen“.

Einziger deutscher Fixstarter

Wie im Vorjahr, als Schrötter Zehnter im Gesamtklassement wurde, ist er der einzige deutsche Fixstarter im Fahrerfeld und steht vor seiner 13. WM-Saison. In den vergangenen vier Jahren beendete der Eishockey-Fan die Meisterschaft immer unter den besten Zehn. Das Potenzial ist da und die MotoGP ist die wohl am härtesten umkämpfte der drei Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3. Noch immer wartet der Landsberger jedoch auf einen Sieg. Ein Problem: Im Qualifying kann sich der Kalex-Pilot zu selten einen Spitzenplatz erkämpfen und die Zeit wird allmählich knapp. Aus dem Getümmel zu starten und sich nach vorne zu kämpfen, ist riskant und mühsam. Mit seinen 29 Jahren zählt Schrötter zu den erfahrenen Piloten im Feld. Bisher hielt der Memminger Teamchef Jürgen Lingg an ihm fest, aber irgendwann muss Schrötter liefern. Knapp 3,5 Millionen Euro investiert der erfahrene Rennstall pro Saison.

Bradl hofft auf Einsätze für Honda

Stefan Bradl, der vor einem Jahr noch beim Auftakt den verletzten Spanier Marc Marquez ersetzte, hofft wieder auf Einsätze in der MotoGP. Der 32-Jährige aus Zahling im Landkreis Aichach-Friedberg hat seinen Vertrag als Honda-Testfahrer verlängert und arbeitet weiter in der Entwicklungsarbeit für die Japaner. Bradl soll bei den Rennen in Jerez (Spanien) im Mai sowie in Misano (Italien) im September mit einer Wildcard auf jeden Fall starten. Außerdem ist er Experte des übertragenden Senders ServusTV Ersatzfahrer bei Honda, falls sich einer der Stammkräfte verletzt. Die deutschen Fans können sich auf das Rennen am 19. Juni auf dem Sachsenring freuen. Nachdem der Grand Prix in Sachsen 2020 coronabedingt gestrichen wurde und im Vorjahr als Geister-Rennen vor leeren Rängen stattfand, hoffen die Veranstalter, erstmals seit 2019 wieder Zuschauer begrüßen zu dürfen. Wie viele Fans kommen dürfen ist noch offen.

Fernsehen: Servus TV überträgt die WM-Rennen der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 am Sonntag im FreeTV.

