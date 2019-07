vor 38 Min.

Bottas holt Pole Position in Silverstone - Vettel Sechster

Valtteri Bottas startet beim Großen Preis von Großbritannien in der Formel 1 von der Pole Position.

Der 29 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Finnland fuhr in der Formel-1-Qualifikation die schnellste Zeit und geht mit den besten Aussichten in das Rennen am Sonntag ( Sendetermine: Formel 1 in Silverstone live im Free-TV und als Stream ).

Weltmeister Lewis Hamilton landete im zweiten Silberpfeil lediglich 0,006 Sekunden dahinter auf Rang zwei. Ferrari-Star Sebastian Vettel schaffte es nur auf den sechsten Platz und lag mehr als eine halbe Sekunde hinter Bottas zurück. Charles Leclerc wurde in seinem Ferrari Dritter und kam am nächsten an die beiden Mercedes-Piloten heran.

Der fünfmalige Weltmeister Hamilton führt vor dem zehnten von 21 Saisonläufen in der Gesamtwertung mit 197 Punkten deutlich vor Bottas (166). Der viermalige Champion Vettel (123) hat als Vierter bereits 74 Zähler Rückstand und braucht dringend Siege, um seine Titelchance noch zu wahren. Dritter ist der Niederländer Max Verstappen (126) im Red Bull.

Mercedes gilt als Favorit in Silverstone

Mercedes geht als Favorit in den traditionsreichen Grand Prix. Von 2013 bis 2017 gab es für das Werksteam in Silverstone fünf Erfolge nacheinander, vier davon holte Hamilton. Im Vorjahr hatte Vettel vor seinem britischen Dauerrivalen gewonnen. (dpa)

21 Bilder Formel 1: Das sind die Strecken 2019 Bild: Andy Brownbill

Themen Folgen