Formel 1: GP von Brasilien - Orte, Strecken, Rennkalender

Die Formel 1 2019 neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag, den 17.11.19 steht das Rennen in São Paulo an. Strecken, Rennkalender und Orte - hier die Infos.

Beim GP in Sao Paulo geht es nur noch um Prestige. Lewis Hamilton hat den Weltmeistertitel bereits in der Tasche, will aber noch einmal seine Dominanz demonstrieren. Sebastian Vettel will hingegen bei seinem 100. Rennen für Ferrari einen Erfolg holen, um es nach einer schwachen Saison seinen Kritikern zu zeigen.

Strecken, Rennkalender und Orte - hier gibt es alle Infos zur Formel 1 2019.

Formel 1 2019: Die Rennstrecken

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo in der Saison 2019 Formel-1-Rennen stattfinden. Mit Klick auf eine rote Zielfahne erfahren Sie mehr zum Austragungsort: Infos zur Strecke, den Termin des jeweiligen Rennens, die beiden Vorjahres-Sieger und die Länge der Rennstrecke. Wenn Sie auf das Foto klicken, sehen Sie den Streckenverlauf inklusive weiterer Infos wie Höchstgeschwindigkeiten, Zeitmesspunkte und mehr.

Formel 1 2019: Stationen, Uhrzeiten, Rennkalender, Reihenfolge, Verlauf

Hockenheim, Monaco, Ungarn, Kanada, Singapur: Auch 2019 reist der Formel-1-Zirkus wieder um die ganze Welt. Hier erfahren Sie, wann die Rennen stattfinden.

17. März 2019: Australien / Melbourne . Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

/ . Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr) 31. März 2019: Bahrain /Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr)

/Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr) 14. April 2019: China / Shanghai . Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr)

/ . Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr) 28. April 2019: Aserbaidschan / Baku . Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

/ . Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr) 12. Mai 2019: Spanien / Barcelona . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr) 26. Mai 2019: Monaco / Monte Carlo . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr) 9. Juni 2019: Kanada / Montreal . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

/ . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr) 23. Juni 2019: Frankreich /Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

/Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit) 30. Juni 2019: Österreich /Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit).

/Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit). 14. Juli 2019: England /Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit)

/Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit) 28. Juli 2019: Deutschland / Hockenheim . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

/ . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit) 4. August 2019: Ungarn / Budapest . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 1. September 2019: Belgien /Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 8. September 2019: Italien / Monza . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 22. September 2019: Singapur / Singapur . Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr)

/ . Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr) 29. September 2019: Russland / Sotschi . Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

/ . Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr) 13. Oktober 2019: Japan /Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

/Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr) 27. Oktober 2019: Mexiko / Mexiko-City . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

/ . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr) 3. November 2019: USA /Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

/Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr) 17. November 2019: Brasilien / Sao Paulo . Start ist um 18:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. Dezember 2019: Abu Dhabi / Abu Dhabi . Start ist um 14:10 Uhr.

