Formel 1

Ferrari hofft in Italien auf einen Heimsieg

Charles Leclerc (Mitte) weiß, wie sich Heimsiege anfühlen. 2019 hatte er mit Ferrari in Monza gewonnen.

Plus Charles Leclerc reist als WM-Führender zum Heimrennen nach Italien. Die Tifosi sind begeistert und können sich dadurch von der Schmach im Fußball ablenken.

Von Marco Scheinhof

Diese kurzzeitige Rückkehr nach Europa war nicht geplant. Zumindest nicht längerfristig. Eigentlich hätte die Formel 1 in China starten sollen statt nun an diesem Wochenende in Imola. Die Corona-Pandemie hat aber nicht nur die Welt verändert, sondern auch maßgeblich den Kalender der Formel 1. Imola war zunächst als Ersatzort für Schanghai eingesprungen, hat sich aber zumindest vorerst als fester Standort etabliert.

