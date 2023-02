Tragödie auf der Bobbahn: Thüringer Staatssekretär saß in verunglücktem Bob

Auf der Bobbahn in Oberhof ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Für einen Menschen kam jede Rettung zu spät. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Im Wintersportparadies Oberhof hat sich am Donnerstagabend eine Tragödie abgespielt. Bei einem schweren Unfall auf der Bobbahn kam ein Mensch ums Leben. Drei weitere Personen sollen verletzt worden sein. Das teilte der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum mit. Ein Mensch habe demnach schwere und zwei weitere Personen leichte Verletzungen davongetragen. Mittlerweile wurden nähere Informationen bekannt.

Laut Angaben der Polizei verstarb das Opfer trotz Rettungsversuchen der Einsatzkräfte. "Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen", sagte ein Sprecher der Thüringer Landespolizei.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte auf der Bobbahn ein Gästebob mit zwei Schlauchringen, die auch Ice-Tubes genannt werden. Das erklärte ein Mitarbeiter der Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Demnach befanden sich drei Touristen in ihren Schlauchringen bereits im Auslaufbereich der Rennstrecke. Dort wurden sie dann von einem Viererbob erfasst, der offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Laut Aussagen von Zeugen soll es zu einem heftigen Aufprall gekommen sein. Der Bob, welcher den Unfall verursachte, wurde offenbar von einem Profi gesteuert.

In der Folge des Unfalls erlag ein 46-Jähriger trotz den Rettungsversuchen durch Sanitäter und Notfallmediziner seinen schweren Verletzungen. Eine weitere Person, die sich in einem Ice-Cube befand, trug schwere Verletzungen davon. Es soll sich dabei um eine 41-Jährige handeln. Zwei Personen in dem Gästebob wurden offenbar leicht verletzt. Der Thüringer Staatssekretär Torsten Weil (Die Linke) saß ebenfalls in dem Unglücks-Bob, blieb aber unverletzt. Das bestätigte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Den tragischen Unfall hatten offenbar mehrere Zuschauer mit angesehen. Sie wurden von einem Kriseninterventionsteam versorgt.

Oberhof – Unfall auf Bobbahn: Polizei ermittelt

Die Unfallursache war zunächst unklar. Sie ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Die Bahn wurde gesperrt und soll erst wieder freigegeben werden, wenn alle Ermittlungen abgeschlossen sind. "Als Bahnbetreiber haben wir mit sofortiger Wirkung veranlasst, die Bahn bis zur Klärung der Ursache zu sperren", erklärte Sebastian Lenk vom Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum. Der laufende Betrieb wurde eingestellt. Für Freitag und das Wochenende geplante Jugendwettkämpfe sind abgesagt worden. Ende Januar hatte auf der Bahn in Oberhof die Rennrodel-WM stattgefunden.

Die Bobbahn in Oberhof kann auch für private Fahrten im Rahmen eines Freizeitevents gemietet werden. Gäste können beispielsweise in einem Bob mitfahren, der von einem Profi gesteuert wird. Außerdem können sie mit Ice-Tubes die Bahn herunterrutschen.