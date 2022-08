Warum der Augsburger Eiskanal für immer einzigartig bleibt

Plus Um die erste künstliche Kanuslalom-Strecke der Welt ranken sich seit den Olympischen Spielen 1972 viele Geschichten. Ihr Erhalt ist schon durch die Historie verpflichtend.

Wie wohltuend nach 50 Jahren eine Schönheitskur auch für eine Sportstätte sein kann, zeigt sich am Augsburger Eiskanal. Nach einer zweijährigen Generalsanierung für rund 20 Millionen Euro, finanziert durch Bund, Land und Stadt, erstrahlt das Wahrzeichen der Olympischen Spiele 1972 wieder in neuem Glanz.