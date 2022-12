Tickets für die Olympischen Spiele 2024 ab sofort erhältlich

Im Sommer 2024 empfängt Paris die Sportwelt zu den Olympischen Spielen. Ab sofort können sich Sportfans für Olympia-Tickets anmelden. Die Lotterie beginnt.

Paris wartet. Im Sommer 2024 wird die Sportwelt auf die französische Hauptstadt blicken. Der Eiffelturm wirft seinen Schatten voraus. Für Sportfans gibt es nun die Möglichkeit, sich Tickets für die Olympischen Spiele 2024 zu besorgen. Die Veranstalter erwarten einen riesigen Andrang. Daher wird der Ticketmarktplatz zu einer großen Lotterie.

Olympia 2024 in Paris: Tickets ab sofort erhältlich

Auf der offiziellen Seite der Olympischen Spiele 2024 können sich Interessierte ab sofort für die großen Olympia-Ticket-Pakete bewerben. Sie laufen unter dem Namen "Pack sur-mesure". Die Frist für die Bewerbung auf die Karten geht bis zum 31. Januar 2023. Wer sich bis zu diesem Datum anmeldet, bekommt seinen Platz in der Lotterie.

Das Ticketpaket ist für drei Wettkämpfe gültig. Diese können sich Sportfans selbst zusammenstellen und dabei die gewünschten Sportarten, unter Berücksichtigung von vorhandenen Plätzen, auswählen. Allerdings nur die, welche ausgelost werden. An welchem Tag die Anmeldung für die Auslosung getätigt wurde, spielt dabei keine Rolle.

Ab dem 13. Februar 2023 sollten alle für die Lotterie angemeldeten Sportfans dann hin und wieder einen Blick in das eigene Mail-Postfach riskieren. "Wer ausgelost ist, bekommt dann einen Zeitrahmen von 48 Stunden zugewiesen. Sie können auf unserer Internetseite so viele Tickets bestellen, wie sie mögen – maximal aber sind es 30 Eintrittskarten", sagt Etienne Thobois, der Generaldirektor von Paris 2024.

Club Paris 2024 für bessere Ticket-Chancen bei der Olympia 2024

Wer seine Chancen auf Tickets für die Olympischen Spiele in Paris erhöhen will, der kann sich im "Club Paris 2024" registrieren. Dafür wirbt das Organisationskomitee. Im Club können durch sportliche Betätigung Punkte gesammelt werden. Für einen Kilometer Joggen gibt es 10 Punkte. Für einen Kilometer Schwimmen 50 Punkte. 45 Minuten Badminton sind 45 Punkte wert. Die Aktionen können in der zugehörigen App gemeldet werden.

Die Mitglieder des Clubs kommen bevorzugt an Karten. Sie dürfen an den ersten vier Verkaufstagen zuschlagen, wenn die Auswahl am größten ist. Allerdings müssen auch sie zunächst einen Zuschlag in der Lotterie erhalten haben. Über eine Million Menschen sind schon Teil des Club Paris 2024.

Einzeltickets für Olympia 2024 werden ab Mai 2023 verkauft. Eine Million Tickets werden für 24 Euro erhältlich sein. Mehr als die Hälfte der Karten soll nicht mehr als 50 Euro kosten. Paris wünscht sich erschwingliche und vielfältige Spiele.