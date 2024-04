Bayern-Verteidiger Eric Dier ist der Gewinner unter den Unzufriedenen

Eric Dier stand bei Tottenham auf dem Abstellgleis. Beim FC Bayern ist er nun unumstrittener Stammspieler. Auch privat hat er sein Glück gefunden.

Diese Bayern-Saison kennt nur wenige Gewinner. Wer die Meisterschaft verpasst, kann nicht glücklich sein. Man ist ja nicht Mainz oder Frankfurt oder so. Nicht einmal Harry Kane ist ein Gewinner. Der schießt zwar weiter Tor um Tor, bleibt aber wohl ohne Titel. Möglicherweise ist nur genau ein Spieler aus dem Münchner Kader rundum zufrieden. Dass es sich dabei um Eric Dier handeln würde, war zu Beginn der Saison nicht abzusehen. Da stand der 30-Jährige noch bei Tottenham unter Vertrag und hoffte, vielleicht mal mit den Londonern einen Titel zu holen, oder aber sich wieder für die englische Nationalmannschaft zu empfehlen.

Es kam anders. Trainer Ange Postecoglou baute nicht mehr auf Dier, setzte ihn erstmals Anfang November ein. Recht viel mehr kam da nicht, erst recht keine Empfehlung für die Nationalmannschaft, für die er bei der WM 2022 letztmals spielte.

Eric Dier meldete Kai Havertz ab

Dier galt als Auslaufmodell, dabei war er wenige Monate zuvor noch einer der besten Innenverteidiger der besten Liga der Welt gewesen. Weil sich die Bayern in der Winterpause ihrer personellen Probleme in der Defensive gewahr wurden, sichteten sie europaweit mögliche Kandidaten und wurden letztlich beim englischen Traditionsverein und dessen unzufriedenem Abwehrmann fündig. In München galt er lediglich als Alternative zu seiner höher eingeschätzten Konkurrenz. Weil die aber beständig patzte, geht Dier nun als unumstrittener Stammspieler in die Champions-League-Partie am Mittwoch gegen den FC Arsenal. Im Hinspiel degradierte er Offensivmann Kai Havertz zur Bedeutungslosigkeit und erfreute sich an den Pfiffen der Fans.

„Für mich ist das ein schöner Teil des Fußballs. Etwas, das man genießen muss“, sagte er nach der Partie. Die Arsenal-Fans haben für Spieler – und seien es auch nur ehemalige – des Lokalrivalen Tottenham wenig über. Dier empfand die Unmutsbekundungen als Kompliment. Gewinnen jedoch die Münchner das Rückspiel des Viertelfinales, stünde der Klub im Halbfinale der Königsklasse und aus der bislang so enttäuschenden Saison könnte doch noch eine richtig gute Spielzeit werden. Nicht nur für Dier, sondern auch für die restlichen Bayern samt Harry Kane. Mit diesem hat Dier schon bei Tottenham viele Jahre ohne Titel verbracht. Aber selbst, wenn es nicht so kommen sollte, hat Dier sein Glück gefunden. Kurz nach seinem Wechsel zum FC Bayern brachte Gattin Anna das erste Kind des Paares auf die Welt.

