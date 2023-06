Porträt

Trainer Dino Toppmöller soll mit Eintracht Frankfurt für Spektakel sorgen

Dino Toppmöller tritt in Frankfurt seine erste Bundesliga-Station als Cheftrainer an.

Plus Der Sohn von Klaus Toppmöller möchte als Trainer von Eintracht Frankfurt ähnlich begeisternd spielen lassen wie sein Vater. Einer seiner ersten Arbeitstage beginnt mit einer Tierrettung.

Dino Toppmöller hat ein Herz für Tiere. Legt zumindest ein kurzes Video nahe, das sein Verein Eintracht Frankfurt vor wenigen Tagen veröffentlichte. Darauf ist Toppmöller zu sehen, der einen Maulwurf aus einem Gebäude trägt. Was der Maulwurf bei der Eintracht wollte, ist nicht überliefert. Nur, dass ihn Toppmöller ganz behutsam wieder in die Freiheit entlässt. Mission erfüllt, der erste Maulwurf ist schon einmal weg.

Maulwürfe mögen Fußballtrainer eigentlich nicht. Zumindest nicht die, die im übertragenen Sinn im Innersten einer Mannschaft buddeln und später Geheimnisse nach außen tragen. Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Wird wohl auch Toppmöller so sehen, dessen Engagement als Trainer bei Eintracht Frankfurt das erste bei einem Bundesligisten in Eigenverantwortung ist. Zuletzt hatte der 42-Jährige als Assistent von Julian Nagelsmann gewirkt. Zunächst bei RB Leipzig, danach beim FC Bayern. Nach Nagelsmanns Beurlaubung aber musste auch Toppmöller den Münchner Groß-Klub verlassen.

