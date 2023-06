"Hilfe!" – Pressestimmen zur neuerlichen Pleite des DFB-Teams

Die deutsche Nationalmannschaft driftet tiefer in die Krise. Die Fans pfeifen, die Presse geht mit Bundestrainer Hansi Flick und den Spielern hart ins Gericht.

Die deutsche Nationalmannschaft hat im finalen Akt vor der Sommerpause einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. In Gelsenkirchen kassierte das DFB-Team eine 0:2-Niederlage gegen Kolumbien. Luis Diaz (54.) und Juan Cuadrado (82.) sorgten dafür, dass die Mannschaft von Hansi Flick mit einem gellenden Pfeifkonzert in den Urlaub verabschiedet wurde.

Die Presse zeigt sich ähnlich unzufrieden wie die Fans. Flick und sein Team sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt. Die Pressestimmen im Überblick.

Pressestimmen heute: Deutschland - Kolumbien

"Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt. Drei Spiele mit ziemlich vielen Experimenten und wenig Fußballglanz. Hoffentlich hat er selbst Erkenntnisse sammeln können, Fußball-Deutschland nicht. Seinem Standing hat das nicht geholfen. Jetzt MUSS endlich Schluss sein mit dem Rumprobieren." – Bild

"Schlechter als in Katar. Siege: null. Automatismen: null. Fortschritt: nicht in Sicht. Das 0:2 der Nationalelf gegen Kolumbien zum Ende einer irritierenden Länderspiel-Serie wird die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick weiter verschärfen." – Süddeutsche Zeitung

"Ob sie das noch geflickt kriegen? Deutschland diskutiert, wie das Maskottchen bei der EM 2024 heißen soll. Nach der hilflosen Niederlage gegen Kolumbien muss Hansi Flick endgültig aufpassen, dass nicht auch der Name des Bundestrainers zur Debatte steht." – Spiegel

"Ohne große Gegenwehr ließ die DFB-Elf das Spiel über sich ergehen. Immer wieder rannten die Kolumbianer an und scheiterten teilweise am eigenen Unvermögen." – Focus

"Der DFB muss bis zum nächsten Lehrgang im September über alles nachdenken. Sonst rennt der Verband mit Blick auf die Heim-EM in einem Jahr ins Verderben." – Sport1

"Der deutschen Nationalmannschaft fehlt es sowohl individuell als auch als Gruppe an Qualität. Es stehen zu viele Spieler im Kader und auf dem Platz, die international zumindest im Moment nur Mittelmaß darstellen. Auch wenn es nach der am Ende dümpelnden Ära von Joachim Löw kaum vorstellbar erschien, die Mannschaft hat sich in den vergangenen zwei Jahren zurückentwickelt - und Flick trägt daran die Hauptschuld." – Eurosport

"In Deutschland herrscht vor der Heim-EM Alarmstimmung! 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 gegen Polen - und nun das 0:2 gegen Kolumbien. Nein, bei den Deutschen läuft es gar nicht nach Wunsch. Trainer Hansi Flick wird infrage gestellt, von den Fans hagelte es in Gelsenkirchen ein heftiges Pfeifkonzert und auch die Spieler selbst gingen nach dem Spiel mit sich hart in die Kritik." – krone.at

Deutschland - Kolumbien, Pressestimmen: Flick sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt

"Hansi Flick fliegt alles um die Ohren. Seine Experimente, seine Worte, seine Erklärungen. Gegen Kolumbien rief er den Sieg zur obersten Priorität aus. Doch weiter weg als seine Spieler konnte man vom ausgerufenen Auftrag kaum sein.“ Das Versprechen von Flick, man würde bei den nächsten Länderspielen im September eine andere Mannschaft sehen, wird in Zweifel gezogen: "Aber welche? Und warum? Ein Gerüst ist längst nicht zu erkennen." – n-tv.de

"So wird das nichts mehr. Unter Hansi Flick spielt Deutschland immer schlechter. Nach dem 0:2 gegen Kolumbien sollte der DFB eine neue Lösung suchen. Denn es steht sehr viel auf dem Spiel." – Zeit

"Der beste Flick-Nachfolger ist schon beim DFB... Hansi Flick ist am Ende - Rudi Völler muss übernehmen. Kommen muss einer, der sofort und damit endlich eine Euphorie im Land entfacht und die Spieler an der Ehre packt. Und da kann nur einer helfen. Der größte Sympathieträger Rudi Völler. Der ist praktischerweise bereits als Sportdirektor beim DFB und hat die Nationalelf schon mal in der Not übernommen und sensationell 2002 ins WM-Finale geführt." – t-online.de