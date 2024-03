Nachwuchs startet in die Saison

Mit einem Ländervergleichskampf beginnt die Wettkampfsaison auf der Holzbahn in Augsburg. Welche Rennen noch geplant sind.

Mit dem Ländervergleichskampf in den Nachwuchsklassen eröffnen die süddeutschen Nachwuchs-Bahnradsportler ihre Saison. Für den Wettkampf auf der Bahn in Lechhausen (Eisackstraße) haben sich über 50 Teilnehmer aus den Ländern Baden, Württemberg und Bayern gemeldet. Für sie dient der Renntag als Vorbereitung auf die im April anstehende Frühjahrssichtung des Bundes Deutscher Radfahrer. Am Start sind die Altersklassen - weibliche und männliche Altersklassen - U13, U15 und U17. Beginn ist am Samstag um 10.30 Uhr, die Siegerehrungen sind gegen 17 Uhr geplant.

Für U17 ist der Wettkampf eine Standortbestimmung

Für die U17-Teilnehmer ist der Wettkampf eine Standortbestimmung für die Bundessichtung, die im Bundesleistungszentrum Frankfurt/Oder stattfindet. Die anwesenden Landesverbandstrainer und der Sportdirektor des Bayerischen Radsportverbandes, Fritz Fischer, werden nach den Rennen die Nominierung für die Teilnahme an der Bundessichtung bekannt geben. Die Sportler aus Bayern haben sich in mehreren Trainingslehrgängen, die vom Radsportverband und vom Verein Bahnradsport Bayern über den Winter regelmäßig durchgeführt worden sind, auf die kommende Saison vorbereitet.

E-Racers und RSG Augsburg vertreten

Ausgetragen wird für die Klassen U15 und U17 ein sogenanntes "Bahnomnium". Zur Wertung zählen die Disziplinen Verfolgung, Ausscheidungsfahren, Scratch und Punktefahren. Die jüngsten Starter in der U13 tragen im Rahmenprogramm drei Rennen in verschiedenen Disziplinen aus. Unter den Startern befinden sich acht Sportler aus Augsburg: in der U13 Emilian Ridder (E-Racers), Tim Vogt und Oliver Porwol, in der U15 Emil Müller, Tim Schwartz und Jolana Hosek sowie in der U17 David Vogt und Anton Hörmann (alle RSG Augsburg)

Im weiteren Verlauf der Bahnsaison sind neun Abendbahnrennen um den Brauerei-Rapp-Cup 2024 und der Sprintercup um den Peter-Krauß-Preis geplant. Zudem stehen vier Landesverbandsmeisterschaften ab Mai auf dem Programm. (ahof)