Kerber vor Stuttgart: "Habe nicht richtig trainieren können"

In Deutschland anzutreten, spornt Angelique Kerber besonders an. Allerdings war die frühere Wimbledonsiegerin zuletzt "extrem angeschlagen".

Ihr Infekt vor der Reise nach Brasilien hat die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber auch in der Vorbereitung auf das WTA-Tennisturnier in Stuttgart eingeschränkt.

"Ich habe nicht richtig trainieren können in Brasilien, auch wegen der Erkältung", sagte die 36-Jährige. "Der lange Flug hat es nicht besser gemacht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so extrem angeschlagen war und auch krank. Mir geht es von Tag zu Tag besser und ich versuche, so schnell es geht, wieder fit zu werden."

Am vergangenen Wochenende war Kerber beim 3:1-Erfolg der deutschen Tennis-Damen im Billie Jean King Cup in Brasilien nicht zum Einsatz gekommen. Am Mittwoch wird sie nun voraussichtlich ihr Erstrundenmatch in Stuttgart gegen die frühere britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu bestreiten. Es wird ihr erster Auftritt in Deutschland, seitdem sie im Januar als Mutter auf die Tennis-Tour zurückkehrte.

Letztes Turnier auf Sand vor zwei Jahren

Sie sei immer noch in der Phase, sich wieder an ihr Leistungsniveau "heranzutasten", sagte Kerber. "Mein letztes Turnier auf Sand war vor zwei Jahren. Ich bin sehr gespannt, wie das alles laufen wird", sagte die ehemalige Nummer eins der Welt. Es bedeute ihr "sehr viel", zurück in Deutschland auf einem Turnier zu sein. "Das ist schon was ganz Besonderes. Es spornt mich an, es motiviert mich noch mehr."

In Stuttgart ist Kerber mit ihrer Tochter, nachdem sie ohne die Kleine nach Brasilien gereist war. "Ich glaube, es war schlimmer für mich als für sie, aber es war ok. Ich wusste, sie ist in guten Händen. Ich glaube, irgendwann muss man auch diesen Schritt gehen", schilderte die Kielerin: "Aber ich bin froh, dass ich sie wieder an meiner Seite habe. Klar, nach ein paar Stunden habe ich sie schon vermisst."

Im hochklassig besetzten Hauptfeld von Stuttgart ist Kerber eine von drei deutschen Teilnehmerinnen. Zudem sind die beiden Schwäbinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria beim Sandplatz-Turnier dabei. Alle drei erhielten Wildcards.

(dpa)