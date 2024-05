Luca Wiedenmann will bei den Schwaben Open überraschen

Der 26-jährige Augsburger versucht sich seit 2022 als Tennisprofi auf der ITF-Tour durchzusetzen. Mit einer Wildcard startet er wie schon 2023 bei den Schwaben Open. Am Sonntag will er in der Qualifikation des ATP-Challenger-Turnieres überraschen.

Luca Wiedenmann konnte es wohl selbst noch nicht so richtig fassen. Nach über drei Stunden verließ er am Donnerstag in der zweiten Runde beim M15 ITF-Turnier im türkischen Antalya als Verlierer den roten Sandplatz. Dabei schien der an Nummer drei gesetzte Tennisprofi des TC Augsburg gegen den italienischen Qualifikanten Giovanni Calvano seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Den ersten Satz hatte Wiedenmann klar mit 6:0 gewonnen, den zweiten allerdings mit 4:6 verloren. Im entscheidenden dritten Satz führte Wiedenmann schon 4:1, um am Ende den Tiebreak beim Stande von 6:6 mit 5:7 zu verlieren.

Luca Wiedenmann will die Qualifikation der Schwaben Open überstehen

Pech für Wiedenmann, Glück vielleicht für die Augsburger Tennisfans. Denn so hat der Lokalmatador mehr Zeit, sich auf die Schwaben Open (19. Mai bis 25. Mai) in Augsburg vorzubereiten. Am Sonntag versucht sich der 26-Jährige über die Qualifikation in das Hauptfeld des mit 36.900 Euro dotierten ATP-Challenger-Turniers vorzuarbeiten. "Ich will einfach von Spiel zu Spiel schauen", freut sich Wiedenmann auf seinen Einsatz in seiner Heimatstadt. Er wird das "Match of the day" (ca. 17.30 Uhr) bestreiten, der Gegner stand am Freitag noch nicht fest.

Sein Weg zum Tennisprofi war nicht geradlinig

Dabei war Luca Wiedenmanns Weg zum Tennisprofi alles andere als geradlinig. Von 2016 bis 2021 studierte Wiedenmann, der beim TC Schießgraben ausgebildet wurde und später zum TCA wechselte, mit einem Tennis-Stipendium an der University of Tennessee. Da war er nicht nur im akademischen Bereich mit seinen Bachelor-Abschlüssen im Finanzwesen und "Business Analytics" erfolgreich.

Große Erfolge mit dem Tennis-Team der University of Tennessee

Mit seinem Tennis-Team erreichte er zweimal das Halbfinale der US-amerikanischen College-Meisterschaft. Nach dem Studium entschied er sich erst einmal, in den USA in der Immobilienbranche zu arbeiten. "Zunächst hielt ich es für vernünftiger, einen normalen Job zu starten. Dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, wie viel mir am Tennissport liegt." Und so kam im September 2022 die Kehrtwende. "Ich wollte herausfinden, wie weit ich es im Profitennis mit harter Arbeit schaffen kann." Den Entschluss, wieder Tennis zu spielen, bereut er nicht – im Gegenteil, er fühlt sich motivierter denn je.

Der Druck als Tennisprofi ist auch auf der ITF-Tour groß

Wiedenmann genießt das viele Reisen. Das Leben als Tennisprofi ist aber meistens nicht sehr glamourös. Der Druck, bei den Turnieren erfolgreich zu sein, ist hoch. Denn das Preisgeld, das er zu seinem Lebensunterhalt braucht, ist abhängig davon, wie weit er kommt. In der vergangenen Saison sicherte er sich im tunesischen Monastir seine ersten beiden Titel auf ITF-Ebene und möchte als nächsten Schritt nun den Sprung auf die höhere ATP-Challenger-Tour schaffen.

Verletzungen, wie seine kürzliche Patellaverletzung, die ihn drei Monate außer Gefecht setzte, sind da besonders bitter. Daher freut er sich umso mehr auf die Schwaben Open, wo er vor Freunden und Familie spielen kann. Sein Ziel ist es, nach der Verletzung wieder in den Matchrhythmus zu kommen und möglichst viele Partien zu bestreiten.

Bei den Schwaben Open trifft Wiedenmann auf starke internationale Konkurrenz. Dennoch will Wiedenmann weiter kommen als im Vorjahr, als er in der Qualifikation scheiterte. Die Zuschauer können sich im Hauptfeld auf Weltklassespieler wie den spanischen Vorjahressieger Carlos Taberner (ATP-Nr. 316) und die argentinischen Sandplatzspezialisten Santiago Rodriguez Taverna (ATP-Nr. 246) und Andrea Collarini (ATP-Nr. 279) freuen.

Luca Wiedenmann spielt mit dem TC Augsburg in der Tennis-Bundesliga

Nach den Schwaben Open stehen ab Juli die nächsten Highlights an, wenn Wiedenmann mit dem TC Augsburg in die Erste Bundesliga startet. Trotz der Außenseiterrolle möchte er dort für Überraschungen sorgen. "Wir wollen schon das ein oder andere Team ärgern", sagt er optimistisch. Doch jetzt fokussiert er sich erst einmal voll auf die Schwaben Open. Ein Scheitern schon in der Qualifikation will er diesmal vermeiden. Das frühe Turnier-Aus in der Türkei kann da sogar ein Vorteil sein.

Beginn der Spiele:

Sonntag bis Mittwoch (ab 10 Uhr – Einlass ab 9:30 Uhr)

Donnerstag bis Freitag (ab 11 Uhr – Einlass ab 10 Uhr)

Letztes Match Sonntag bis Freitag nicht vor 17:30 Uhr

Samstag – Finaltag 11 Uhr Finale 1 und 13 Uhr Finale 2

Tickets Am Sonntag ist freier Eintritt auf der ganzen Anlage, ansonsten sind Tickets (ab fünf Euro) über die offizielle Turnier-Website schwabenopen.de/tickets erhältlich.