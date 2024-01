Zahlungsfrist für EM-Tickets endet um 14 Uhr

Ticketgewinner aus der zweiten Verkaufsphase müssen ihre Karten bis Dienstag 14 Uhr bezahlen. Wer den Termin verpasst, verliert den Anspruch auf die Tickets.

Wer in der zweiten Verkaufsphase begehrte Tickets für die Fußball-EM 2024 ergattern konnte, sollte sichergehen, diese auch bezahlt zu haben. Zeit bleibt noch bis Dienstag (30. Januar) 14 Uhr. Das hat die UEFA den Ticketgewinnern mitgeteilt. Bezahlt man nicht rechtzeitig, sind alle Tickets aus einer Zuteilung weg.

EM-Tickets müssen bis Dienstag bezahlt werden: Was passiert sonst?

Tickets, die nicht bezahlt wurden, gehen zurück in den Verkauf. Es müssen alle Karten aus einer Zuteilung bezahlt werden, nur einzelne Tickets zu bezahlen, ist nicht möglich. In diesem Fall verliert man die gesamte Bestellung. Deshalb lautete die Empfehlung, sich nur für Spiele zu bewerben, die man tatsächlich besuchen möchte.

Sind EM-Tickets übertragbar?

Die EM-Tickets sind nur bedingt übertragbar. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, ein Spiel zu besuchen, kann seine Karte an einen Freund oder an ein Familienmitglied weitergeben. Die persönlichen Daten des neuen Ticketinhabers müssen der Turnier-Organisation binnen einer bestimmten Frist mitgeteilt werden. Einen Anspruch auf Erstattung der Karte gibt es nicht.

Zweite Ticketphase vorbei: Wie kommt man noch an Tickets für die EM 2024?

Nach den beiden Verkaufsphasen ist keine weitere geplant. Lediglich für Fans der letzten drei EM-Teilnehmer, die über die Play-offs ermittelt werden, gibt es noch Tickets im März und April. Die UEFA teilt mit: "2024 könnte es noch weitere Möglichkeiten zum Ticketkauf geben. Weitere Details über künftige Ticketverkäufe werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben." Im März will die UEFA zudem eine Wiederverkaufsplattform eröffnen, auf der ungewollte Karten weiterverkauft werden können.

Wie viele EM-Tickets stehen insgesamt zur Verfügung?

Von insgesamt 2,7 Millionen Tickets stehen noch etwa 500.000 zur Verfügung. Wie viele es genau sind, steht erst am Dienstagnachmittag fest, wenn nicht bezahlte Karten an die Organisatoren zurückgehen. In den beiden großen Verkaufsphasen wurden 2,2 Millionen Karten zugeteilt. In beiden Phasen überstieg die Nachfrage das Angebot. (mit dpa)

